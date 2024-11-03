https://ria.ru/20241103/kiev-1981636370.html

В Киеве прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

В Киеве прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 03.11.2024

В Киеве прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

Повторные взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал ТСН. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T02:30

2024-11-03T02:30

2024-11-03T02:36

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал ТСН. "Повторные взрывы в Киеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и еще шести областях Украины. Ранее украинские СМИ сообщали о сериях взрывов в Киеве и Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241102/vsu-1981628635.html

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в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины