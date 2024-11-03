https://ria.ru/20241103/khezbolla-1981732033.html

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации важного боевика "Хезболлы"

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации важного боевика "Хезболлы" - РИА Новости, 03.11.2024

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации важного боевика "Хезболлы"

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации члена военно-воздушного подразделения ливанского движения "Хезболлах" Али Бараката, который участвовал в... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T21:38

2024-11-03T21:38

2024-11-03T21:38

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации члена военно-воздушного подразделения ливанского движения "Хезболлах" Али Бараката, который участвовал в планировании и проведении атак на Израиль с помощью беспилотников. "ЦАХАЛ провел разведывательный удар для уничтожения Али Бараката, террориста из военно-воздушного подразделения "Хезболлах". Али Баракат был важным источником знаний для подразделения, потратив более десяти лет на планирование и проведение атак БПЛА на Израиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ. По данным израильской армии, Баракат также участвовал в разработке крылатых ракет и беспилотников для движения "Хезболлах". Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,8 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" в 2023 году в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241103/siriya-1981727923.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024