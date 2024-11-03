https://ria.ru/20241103/kherson-1981736024.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 03.11.2024

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели в воскресенье вечером в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский "24 канал". РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T22:36

2024-11-03T22:36

2024-11-03T22:36

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

херсон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье вечером в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский "24 канал". "Взрывы в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 канала". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области тревога не объявлена. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241103/kharkov-1981734638.html

херсонская область

россия

херсон

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херсонская область , россия, херсон, вооруженные силы украины