https://ria.ru/20241103/kherson-1981736024.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 03.11.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в воскресенье вечером в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский "24 канал". РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T22:36
2024-11-03T22:36
2024-11-03T22:36
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херсонская область
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье вечером в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский "24 канал". "Взрывы в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 канала". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области тревога не объявлена. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Херсон, Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы
"24 канал": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы