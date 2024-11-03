https://ria.ru/20241103/kherson-1981659770.html

В Херсонской области при обстреле пострадали два мирных жителя

В Херсонской области при обстреле пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 03.11.2024

В Херсонской области при обстреле пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Херсонской области украинской армией, всего за сутки ВСУ нанесли по левому берегу Днепра 72... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:02

2024-11-03T10:02

2024-11-03T10:02

специальная военная операция на украине

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днепр (город)

херсонская область

каир (город)

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 3 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Херсонской области украинской армией, всего за сутки ВСУ нанесли по левому берегу Днепра 72 артиллерийских удара, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "В результате обстрела Крынок со стороны ВСУ один мирный житель получил ранения, еще один мирный житель получил ранения при обстреле Алешек. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 58 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Горностаевка, Каиры, Новая Каховка, Днепряны, Крынки, Алешки, Корсунка, Пролетарка, Песчановка.

https://ria.ru/20241103/ukraina-1981658301.html

днепр (город)

херсонская область

каир (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), херсонская область , каир (город), вооруженные силы украины