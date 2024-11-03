https://ria.ru/20241103/kherson-1981659770.html
В Херсонской области при обстреле пострадали два мирных жителя
В Херсонской области при обстреле пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 03.11.2024
В Херсонской области при обстреле пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Херсонской области украинской армией, всего за сутки ВСУ нанесли по левому берегу Днепра 72... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:02
2024-11-03T10:02
2024-11-03T10:02
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ГЕНИЧЕСК, 3 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Херсонской области украинской армией, всего за сутки ВСУ нанесли по левому берегу Днепра 72 артиллерийских удара, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "В результате обстрела Крынок со стороны ВСУ один мирный житель получил ранения, еще один мирный житель получил ранения при обстреле Алешек. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 58 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Горностаевка, Каиры, Новая Каховка, Днепряны, Крынки, Алешки, Корсунка, Пролетарка, Песчановка.
https://ria.ru/20241103/ukraina-1981658301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , каир (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Каир (город), Вооруженные силы Украины
В Херсонской области при обстреле пострадали два мирных жителя
В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя