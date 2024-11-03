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Харрис проголосовала по почте на выборах президента США - РИА Новости, 03.11.2024
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22:35 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/kharris-1981735845.html
Харрис проголосовала по почте на выборах президента США
Харрис проголосовала по почте на выборах президента США - РИА Новости, 03.11.2024
Харрис проголосовала по почте на выборах президента США
Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис сообщила, что уже проголосовала на выборах главы государства по почте,... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T22:35
2024-11-03T22:35
в мире
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камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис сообщила, что уже проголосовала на выборах главы государства по почте, отметив, что предстоящая президентская гонка будет "напряженной". При этом Харрис выразила уверенность в собственной победе. "Мы собираемся победить. И одна из причин этого — ваше голосование," — заявила она в своем видеообращении к избирателям, опубликованном в соцсети X. Харрис также призвала граждан сделать все возможное для выражения своей позиции на выборах, отметив, что их голоса имеют решающее значение. "Ваш голос — это ваша сила," — подчеркнула вице-президент, напомнив, что выборы состоятся 5 ноября. Она призвала избирателей воспользоваться интернет-ресурсами для планирования предстоящего голосования.
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в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Харрис проголосовала по почте на выборах президента США

Харрис проголосовала по почте и выразила уверенность в своей победе на выборах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис сообщила, что уже проголосовала на выборах главы государства по почте, отметив, что предстоящая президентская гонка будет "напряженной".
При этом Харрис выразила уверенность в собственной победе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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"Мы собираемся победить. И одна из причин этого — ваше голосование," — заявила она в своем видеообращении к избирателям, опубликованном в соцсети X.
Харрис также призвала граждан сделать все возможное для выражения своей позиции на выборах, отметив, что их голоса имеют решающее значение.
«
"Ваш голос — это ваша сила," — подчеркнула вице-президент, напомнив, что выборы состоятся 5 ноября.
Она призвала избирателей воспользоваться интернет-ресурсами для планирования предстоящего голосования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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