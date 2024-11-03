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Харрис обходит Трампа в Айове, показал опрос - РИА Новости, 03.11.2024
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08:11 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/kharris-1981649821.html
Харрис обходит Трампа в Айове, показал опрос
Харрис обходит Трампа в Айове, показал опрос - РИА Новости, 03.11.2024
Харрис обходит Трампа в Айове, показал опрос
Вице-президент США и кандидат от демократов на предстоящих выборах Камала Харрис обходит своего соперника от республиканцев и экс-главу Белого дома Дональда... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T08:11
2024-11-03T08:11
в мире
сша
айова
дональд трамп
камала харрис
хиллари клинтон
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат от демократов на предстоящих выборах Камала Харрис обходит своего соперника от республиканцев и экс-главу Белого дома Дональда Трампа в штате Айова, где он дважды выигрывал на предыдущих выборах, но в рамках погрешности - на три процентных пункта, следует из опроса издания Des Moines Register и Mediacom. Согласно результатам опроса, Харрис поддерживают 47% респондентов, в то время как Трампа - 44%. При этом Трамп одержал в Айове победу дважды: в 2016 году, когда соперничал за пост президента с Хиллари Клинтон, и в 2020 году, когда соревновался с нынешним президентом Джо Байденом. Опрос проводился 28-31 октября среди 808 вероятных избирателей. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, айова, дональд трамп, камала харрис, хиллари клинтон, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Айова, Дональд Трамп, Камала Харрис, Хиллари Клинтон, Выборы президента США — 2024
Харрис обходит Трампа в Айове, показал опрос

Des Moines Register: Харрис на три процентных пункта обходит Трампа в Айове

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат от демократов на предстоящих выборах Камала Харрис обходит своего соперника от республиканцев и экс-главу Белого дома Дональда Трампа в штате Айова, где он дважды выигрывал на предыдущих выборах, но в рамках погрешности - на три процентных пункта, следует из опроса издания Des Moines Register и Mediacom.
Согласно результатам опроса, Харрис поддерживают 47% респондентов, в то время как Трампа - 44%. При этом Трамп одержал в Айове победу дважды: в 2016 году, когда соперничал за пост президента с Хиллари Клинтон, и в 2020 году, когда соревновался с нынешним президентом Джо Байденом.
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Опрос проводился 28-31 октября среди 808 вероятных избирателей. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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В миреСШААйоваДональд ТрампКамала ХаррисХиллари КлинтонВыборы президента США — 2024
 
 
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