https://ria.ru/20241103/kharris-1981649821.html

Харрис обходит Трампа в Айове, показал опрос

Харрис обходит Трампа в Айове, показал опрос - РИА Новости, 03.11.2024

Харрис обходит Трампа в Айове, показал опрос

Вице-президент США и кандидат от демократов на предстоящих выборах Камала Харрис обходит своего соперника от республиканцев и экс-главу Белого дома Дональда... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T08:11

2024-11-03T08:11

2024-11-03T08:11

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айова

дональд трамп

камала харрис

хиллари клинтон

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат от демократов на предстоящих выборах Камала Харрис обходит своего соперника от республиканцев и экс-главу Белого дома Дональда Трампа в штате Айова, где он дважды выигрывал на предыдущих выборах, но в рамках погрешности - на три процентных пункта, следует из опроса издания Des Moines Register и Mediacom. Согласно результатам опроса, Харрис поддерживают 47% респондентов, в то время как Трампа - 44%. При этом Трамп одержал в Айове победу дважды: в 2016 году, когда соперничал за пост президента с Хиллари Клинтон, и в 2020 году, когда соревновался с нынешним президентом Джо Байденом. Опрос проводился 28-31 октября среди 808 вероятных избирателей. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241103/fbr-1981649475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, айова, дональд трамп, камала харрис, хиллари клинтон, выборы президента сша — 2024