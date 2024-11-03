Харрис обходит Трампа в Айове, показал опрос
Des Moines Register: Харрис на три процентных пункта обходит Трампа в Айове
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат от демократов на предстоящих выборах Камала Харрис обходит своего соперника от республиканцев и экс-главу Белого дома Дональда Трампа в штате Айова, где он дважды выигрывал на предыдущих выборах, но в рамках погрешности - на три процентных пункта, следует из опроса издания Des Moines Register и Mediacom.
Согласно результатам опроса, Харрис поддерживают 47% респондентов, в то время как Трампа - 44%. При этом Трамп одержал в Айове победу дважды: в 2016 году, когда соперничал за пост президента с Хиллари Клинтон, и в 2020 году, когда соревновался с нынешним президентом Джо Байденом.
Опрос проводился 28-31 октября среди 808 вероятных избирателей. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.