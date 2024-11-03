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Эксперт: Харрис еще не разобралась в своей предвыборной программе - РИА Новости, 03.11.2024
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05:32 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/kharris-1981643696.html
Эксперт: Харрис еще не разобралась в своей предвыборной программе
Эксперт: Харрис еще не разобралась в своей предвыборной программе - РИА Новости, 03.11.2024
Эксперт: Харрис еще не разобралась в своей предвыборной программе
Кандидат в президенты США Камала Харрис сама еще не до конца разобралась, в чем заключается ее предвыборная программа, при этом Дональд Трамп знает, за что... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T05:32
2024-11-03T05:32
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
джо байден
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Камала Харрис сама еще не до конца разобралась, в чем заключается ее предвыборная программа, при этом Дональд Трамп знает, за что выступает, и в этом его главное преимущество перед Харрис, заявил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Главное преимущество Трампа перед Харрис - это то, что он знает, за что он выступает. Харрис сама еще не до конца разобралась, в чем же заключается ее программа и чем ее программа отличается от курса администрации Байдена", - сказал Суслов. Он отметил, что Харрис по сравнению с Трампом практически не дает интервью, потому что ей нечего сказать, она не способна вести свободную дискуссию и не может аргументировать, почему провалы и ошибки администрации президента США Джо Байдена не должны распространяться не нее. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден, высшая школа экономики (вшэ)
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперт: Харрис еще не разобралась в своей предвыборной программе

Эксперт: Харрис еще не разобралась, в чем заключается ее предвыборная программа

© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Камала Харрис сама еще не до конца разобралась, в чем заключается ее предвыборная программа, при этом Дональд Трамп знает, за что выступает, и в этом его главное преимущество перед Харрис, заявил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"Главное преимущество Трампа перед Харрис - это то, что он знает, за что он выступает. Харрис сама еще не до конца разобралась, в чем же заключается ее программа и чем ее программа отличается от курса администрации Байдена", - сказал Суслов.
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Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
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Он отметил, что Харрис по сравнению с Трампом практически не дает интервью, потому что ей нечего сказать, она не способна вести свободную дискуссию и не может аргументировать, почему провалы и ошибки администрации президента США Джо Байдена не должны распространяться не нее.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампДжо БайденВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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