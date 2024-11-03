Эксперт: Харрис еще не разобралась в своей предвыборной программе
Эксперт: Харрис еще не разобралась, в чем заключается ее предвыборная программа
© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Камала Харрис сама еще не до конца разобралась, в чем заключается ее предвыборная программа, при этом Дональд Трамп знает, за что выступает, и в этом его главное преимущество перед Харрис, заявил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"Главное преимущество Трампа перед Харрис - это то, что он знает, за что он выступает. Харрис сама еще не до конца разобралась, в чем же заключается ее программа и чем ее программа отличается от курса администрации Байдена", - сказал Суслов.
Он отметил, что Харрис по сравнению с Трампом практически не дает интервью, потому что ей нечего сказать, она не способна вести свободную дискуссию и не может аргументировать, почему провалы и ошибки администрации президента США Джо Байдена не должны распространяться не нее.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.