https://ria.ru/20241103/kharris-1981643696.html

Эксперт: Харрис еще не разобралась в своей предвыборной программе

Эксперт: Харрис еще не разобралась в своей предвыборной программе - РИА Новости, 03.11.2024

Эксперт: Харрис еще не разобралась в своей предвыборной программе

Кандидат в президенты США Камала Харрис сама еще не до конца разобралась, в чем заключается ее предвыборная программа, при этом Дональд Трамп знает, за что... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T05:32

2024-11-03T05:32

2024-11-03T05:32

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

джо байден

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Камала Харрис сама еще не до конца разобралась, в чем заключается ее предвыборная программа, при этом Дональд Трамп знает, за что выступает, и в этом его главное преимущество перед Харрис, заявил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Главное преимущество Трампа перед Харрис - это то, что он знает, за что он выступает. Харрис сама еще не до конца разобралась, в чем же заключается ее программа и чем ее программа отличается от курса администрации Байдена", - сказал Суслов. Он отметил, что Харрис по сравнению с Трампом практически не дает интервью, потому что ей нечего сказать, она не способна вести свободную дискуссию и не может аргументировать, почему провалы и ошибки администрации президента США Джо Байдена не должны распространяться не нее. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.

https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден, высшая школа экономики (вшэ)