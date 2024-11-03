https://ria.ru/20241103/kharkov-1981734638.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 03.11.2024
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T22:13
2024-11-03T22:13
2024-11-03T22:14
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "24 канал". "Взрывы звучат в Харькове", - говорится в Telegram-канале телеканала. В Харьковской области с 21.44 мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241101/lebedev-1981443408.html
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В Харькове прогремели взрывы
"24 канал": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы