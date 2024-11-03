https://ria.ru/20241103/kanonizatsiya-1981647770.html

Протоиерей не исключил причисления Минина и Пожарского к лику святых

Протоиерей не исключил причисления Минина и Пожарского к лику святых - РИА Новости, 03.11.2024

Протоиерей не исключил причисления Минина и Пожарского к лику святых

Руководители народного ополчения, освободившего Москву в 1612 году, князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин могут быть предложены для причисления к лику святых,... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T07:33

2024-11-03T07:33

2024-11-03T07:35

александр тимофеев

дмитрий пожарский

кузьма минин (сухорукий)

памятники

канонизация

русская православная церковь

православие

день народного единства

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Руководители народного ополчения, освободившего Москву в 1612 году, князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин могут быть предложены для причисления к лику святых, если станет очевидным их народное почитание, а в их биографиях не окажется эпизодов, сомнительных с точки зрения христианского благочестия, сказал РИА Новости заведующий отделением апологетики Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев. "Скажем так, это возможно. Многое зависит от того взгляда на человека, который нам история донесла, потому что не всех героев мы прославляем: бывает так, что человек совершил очевидно героический поступок, а в чем-то другом, допустим, был не прав, или не так поступил. Поэтому комиссия по канонизации всегда старается полностью исследовать все... Что касается Минина и Пожарского – если у нас есть, скажем так, народное движение, то, я думаю, комиссия по канонизации, которая в первую очередь обязана исследовать полностью все исторические документы, очевидно, примет это во внимание. Если никаких, скажем так, сомнительных фактов не будет, и все будут согласны с тем, что это действительно образец – тогда, я думаю, что будет это предложено", – сказал священнослужитель РИА Новости. Слово "канон" буквально означает "образец", и в отношении святого обозначают, что его жизнь и дела предлагаются в таком качестве, подчеркнул он. "Тут важен такой момент: чтобы не было сомнений. Думаю, что если будет у нас какое-то хорошее широкое обсуждение, исследование, то это будет обсуждение и исследование исторических источников, касающихся личностей гражданина Минина и князя Дмитрия Пожарского. Может быть, это имеет смысл, но я сейчас не хочу чего-то предрекать, потому что сам не знаю всех исторических документов", – добавил протоиерей Александр Тимофеев. В свою очередь, член синодальной комиссии по канонизации святых, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин сообщил агентству, что не встречал инициатив по канонизации Минина и Пожарского. "Мне неизвестно, что эта тема когда-то официально обсуждалась в Церкви, хотя я вхожу в комиссию по канонизации святых. Может быть, кто-то когда-то на эту тему как-то и обмолвился, но никакой подготовки к такой канонизации, насколько я знаю, не велось… Возможно, нет материалов об их жизни, помимо решающего участия в освободительной войне", – сказал историк Церкви РИА Новости. Те, кого сегодня мы почитаем как национальных героев, в ту пору по большей части были благочестивыми людьми, но даже это не значит, что они непременно святые – хотя и многие многие князья древнерусской эпохи прославлены в лике святых, заключил он.

https://ria.ru/20240607/lavra-1951281539.html

https://ria.ru/20241102/prazdnik-1828595472.html

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александр тимофеев, дмитрий пожарский, кузьма минин (сухорукий), памятники, канонизация, русская православная церковь, православие, день народного единства