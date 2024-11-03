https://ria.ru/20241103/kanonizatsiya-1981647770.html
Протоиерей не исключил причисления Минина и Пожарского к лику святых
Протоиерей не исключил причисления Минина и Пожарского к лику святых - РИА Новости, 03.11.2024
Протоиерей не исключил причисления Минина и Пожарского к лику святых
Руководители народного ополчения, освободившего Москву в 1612 году, князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин могут быть предложены для причисления к лику святых,... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T07:33
2024-11-03T07:33
2024-11-03T07:35
александр тимофеев
дмитрий пожарский
кузьма минин (сухорукий)
памятники
канонизация
русская православная церковь
православие
день народного единства
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Руководители народного ополчения, освободившего Москву в 1612 году, князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин могут быть предложены для причисления к лику святых, если станет очевидным их народное почитание, а в их биографиях не окажется эпизодов, сомнительных с точки зрения христианского благочестия, сказал РИА Новости заведующий отделением апологетики Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев. "Скажем так, это возможно. Многое зависит от того взгляда на человека, который нам история донесла, потому что не всех героев мы прославляем: бывает так, что человек совершил очевидно героический поступок, а в чем-то другом, допустим, был не прав, или не так поступил. Поэтому комиссия по канонизации всегда старается полностью исследовать все... Что касается Минина и Пожарского – если у нас есть, скажем так, народное движение, то, я думаю, комиссия по канонизации, которая в первую очередь обязана исследовать полностью все исторические документы, очевидно, примет это во внимание. Если никаких, скажем так, сомнительных фактов не будет, и все будут согласны с тем, что это действительно образец – тогда, я думаю, что будет это предложено", – сказал священнослужитель РИА Новости. Слово "канон" буквально означает "образец", и в отношении святого обозначают, что его жизнь и дела предлагаются в таком качестве, подчеркнул он. "Тут важен такой момент: чтобы не было сомнений. Думаю, что если будет у нас какое-то хорошее широкое обсуждение, исследование, то это будет обсуждение и исследование исторических источников, касающихся личностей гражданина Минина и князя Дмитрия Пожарского. Может быть, это имеет смысл, но я сейчас не хочу чего-то предрекать, потому что сам не знаю всех исторических документов", – добавил протоиерей Александр Тимофеев. В свою очередь, член синодальной комиссии по канонизации святых, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин сообщил агентству, что не встречал инициатив по канонизации Минина и Пожарского. "Мне неизвестно, что эта тема когда-то официально обсуждалась в Церкви, хотя я вхожу в комиссию по канонизации святых. Может быть, кто-то когда-то на эту тему как-то и обмолвился, но никакой подготовки к такой канонизации, насколько я знаю, не велось… Возможно, нет материалов об их жизни, помимо решающего участия в освободительной войне", – сказал историк Церкви РИА Новости. Те, кого сегодня мы почитаем как национальных героев, в ту пору по большей части были благочестивыми людьми, но даже это не значит, что они непременно святые – хотя и многие многие князья древнерусской эпохи прославлены в лике святых, заключил он.
https://ria.ru/20240607/lavra-1951281539.html
https://ria.ru/20241102/prazdnik-1828595472.html
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александр тимофеев, дмитрий пожарский, кузьма минин (сухорукий), памятники, канонизация, русская православная церковь, православие, день народного единства
Александр Тимофеев, Дмитрий Пожарский, Кузьма Минин (Сухорукий), Памятники, канонизация, Русская православная церковь, Православие, День народного единства
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Руководители народного ополчения, освободившего Москву в 1612 году, князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин могут быть предложены для причисления к лику святых, если станет очевидным их народное почитание, а в их биографиях не окажется эпизодов, сомнительных с точки зрения христианского благочестия, сказал РИА Новости заведующий отделением апологетики Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев.
"Скажем так, это возможно. Многое зависит от того взгляда на человека, который нам история донесла, потому что не всех героев мы прославляем: бывает так, что человек совершил очевидно героический поступок, а в чем-то другом, допустим, был не прав, или не так поступил. Поэтому комиссия по канонизации всегда старается полностью исследовать все... Что касается Минина и Пожарского – если у нас есть, скажем так, народное движение, то, я думаю, комиссия по канонизации, которая в первую очередь обязана исследовать полностью все исторические документы, очевидно, примет это во внимание. Если никаких, скажем так, сомнительных фактов не будет, и все будут согласны с тем, что это действительно образец – тогда, я думаю, что будет это предложено", – сказал священнослужитель РИА Новости.
Слово "канон" буквально означает "образец", и в отношении святого обозначают, что его жизнь и дела предлагаются в таком качестве, подчеркнул он.
"Тут важен такой момент: чтобы не было сомнений. Думаю, что если будет у нас какое-то хорошее широкое обсуждение, исследование, то это будет обсуждение и исследование исторических источников, касающихся личностей гражданина Минина и князя Дмитрия Пожарского. Может быть, это имеет смысл, но я сейчас не хочу чего-то предрекать, потому что сам не знаю всех исторических документов", – добавил протоиерей Александр Тимофеев.
В свою очередь, член синодальной комиссии по канонизации святых, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин сообщил агентству, что не встречал инициатив по канонизации Минина и Пожарского.
"Мне неизвестно, что эта тема когда-то официально обсуждалась в Церкви, хотя я вхожу в комиссию по канонизации святых. Может быть, кто-то когда-то на эту тему как-то и обмолвился, но никакой подготовки к такой канонизации, насколько я знаю, не велось… Возможно, нет материалов об их жизни, помимо решающего участия в освободительной войне", – сказал историк Церкви РИА Новости.
Те, кого сегодня мы почитаем как национальных героев, в ту пору по большей части были благочестивыми людьми, но даже это не значит, что они непременно святые – хотя и многие многие князья древнерусской эпохи прославлены в лике святых, заключил он.