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Явка на выборах президента Молдавии превысила 54 процента

Явка на выборах президента Молдавии превысила 54 процента - РИА Новости, 03.11.2024

Явка на выборах президента Молдавии превысила 54 процента

Явка во втором туре выборов президента Молдавии к 21.00 (22.00 мск) превысила 54%, сообщается на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T22:10

2024-11-03T22:10

2024-11-03T22:11

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Явка во втором туре выборов президента Молдавии к 21.00 (22.00 мск) превысила 54%, сообщается на сайте Центризбиркома. В Молдавии в воскресенье проходил второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Явка на выборах президента Молдавии к 21.00 (22.00 мск) составила 54,07%, проголосовало около 1,7 миллиона граждан. Итоговая явка в первом туре президентских выборов составила 51,6%. Во второй тур выборов президента Молдавии участвуют прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

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Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, выборы в молдавии — 2024