https://ria.ru/20241103/izrail-1981686257.html

Только половина израильских заложников Хамас осталась в живых, пишут СМИ

Только половина израильских заложников Хамас осталась в живых, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2024

Только половина израильских заложников Хамас осталась в живых, пишут СМИ

Порядка половины заложников, удерживаемых с октября прошлого года палестинским движением ХАМАС на территории сектора Газа, до сих пор живы, сообщила в... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T14:03

2024-11-03T14:03

2024-11-03T14:03

в мире

израиль

катар

биньямин нетаньяху

яхья синвар

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Порядка половины заложников, удерживаемых с октября прошлого года палестинским движением ХАМАС на территории сектора Газа, до сих пор живы, сообщила в воскресенье израильская газета портал Israel Hayom со ссылкой на имеющиеся оценки в стране. "По оценкам Израиля, в настоящее время в руках ХАМАС находится 51 живой израильский заложник. Остальные уже мертвы, хотя официально об их смерти не было объявлено", - говорится в сообщении. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в сентябре на заседании комиссии кнессета по иностранным делам и безопасности заявил, что половина заложников жива. Хотя официально заявлялось о гибели только 37 заложников, чьи тела до сих пор удерживаются на территории сектора. Газета уточняет, что эти данные были получены как из открытых источников, так и в результате полученных разведданных, но полученной информации недостаточно, чтобы сделать заявление на официальном уровне. В конце октября в Катаре начались переговоры о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, которые удерживаются палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. В последние месяцы эти переговоры находились в тупике, однако недавняя ликвидация главы ХАМАС Яхьи Синвара, по мнению многих политиков в Израиле, открыла окно возможностей для прогресса в переговорах по урегулированию. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Заложники находятся в плену уже более 380 дней, включая женщин, детей и пожилых людей.

https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html

https://ria.ru/20240426/izrail-1942406681.html

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катар

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, катар, биньямин нетаньяху, яхья синвар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году