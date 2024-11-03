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Только половина израильских заложников Хамас осталась в живых, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2024
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14:03 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/izrail-1981686257.html
Только половина израильских заложников Хамас осталась в живых, пишут СМИ
Только половина израильских заложников Хамас осталась в живых, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2024
Только половина израильских заложников Хамас осталась в живых, пишут СМИ
Порядка половины заложников, удерживаемых с октября прошлого года палестинским движением ХАМАС на территории сектора Газа, до сих пор живы, сообщила в... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T14:03
2024-11-03T14:03
в мире
израиль
катар
биньямин нетаньяху
яхья синвар
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Порядка половины заложников, удерживаемых с октября прошлого года палестинским движением ХАМАС на территории сектора Газа, до сих пор живы, сообщила в воскресенье израильская газета портал Israel Hayom со ссылкой на имеющиеся оценки в стране. "По оценкам Израиля, в настоящее время в руках ХАМАС находится 51 живой израильский заложник. Остальные уже мертвы, хотя официально об их смерти не было объявлено", - говорится в сообщении. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в сентябре на заседании комиссии кнессета по иностранным делам и безопасности заявил, что половина заложников жива. Хотя официально заявлялось о гибели только 37 заложников, чьи тела до сих пор удерживаются на территории сектора. Газета уточняет, что эти данные были получены как из открытых источников, так и в результате полученных разведданных, но полученной информации недостаточно, чтобы сделать заявление на официальном уровне. В конце октября в Катаре начались переговоры о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, которые удерживаются палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. В последние месяцы эти переговоры находились в тупике, однако недавняя ликвидация главы ХАМАС Яхьи Синвара, по мнению многих политиков в Израиле, открыла окно возможностей для прогресса в переговорах по урегулированию. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Заложники находятся в плену уже более 380 дней, включая женщин, детей и пожилых людей.
https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html
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в мире, израиль, катар, биньямин нетаньяху, яхья синвар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, Биньямин Нетаньяху, Яхья Синвар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Только половина израильских заложников Хамас осталась в живых, пишут СМИ

Israel Hayom: около половины заложников ХАМАС в секторе Газа до сих пор живы

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Порядка половины заложников, удерживаемых с октября прошлого года палестинским движением ХАМАС на территории сектора Газа, до сих пор живы, сообщила в воскресенье израильская газета портал Israel Hayom со ссылкой на имеющиеся оценки в стране.
"По оценкам Израиля, в настоящее время в руках ХАМАС находится 51 живой израильский заложник. Остальные уже мертвы, хотя официально об их смерти не было объявлено", - говорится в сообщении.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в сентябре на заседании комиссии кнессета по иностранным делам и безопасности заявил, что половина заложников жива. Хотя официально заявлялось о гибели только 37 заложников, чьи тела до сих пор удерживаются на территории сектора.
Газета уточняет, что эти данные были получены как из открытых источников, так и в результате полученных разведданных, но полученной информации недостаточно, чтобы сделать заявление на официальном уровне. В конце октября в Катаре начались переговоры о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, которые удерживаются палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.
В последние месяцы эти переговоры находились в тупике, однако недавняя ликвидация главы ХАМАС Яхьи Синвара, по мнению многих политиков в Израиле, открыла окно возможностей для прогресса в переговорах по урегулированию.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Заложники находятся в плену уже более 380 дней, включая женщин, детей и пожилых людей.
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