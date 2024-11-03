https://ria.ru/20241103/iran-1981682057.html
В Иране задержали гражданина США с двойным гражданством
В Иране задержали гражданина США с двойным гражданством - РИА Новости, 03.11.2024
В Иране задержали гражданина США с двойным гражданством
Гражданин США, работавший на спонсируемое США СМИ на персидском языке "Радио Фарда", задержан в Иране, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на госдеп РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T13:21
2024-11-03T13:21
2024-11-03T13:21
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Гражданин США, работавший на спонсируемое США СМИ на персидском языке "Радио Фарда", задержан в Иране, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на госдеп США. "Госдепартамент заявил агентству, что он "в курсе сообщений о том, что этот человек с двойным гражданством США и Ирана задержан в Иране", - пишет агентство. Отмечается, что Реза Вализаде работал на филиал "Радио Свобода"*, которое курируется Агентством США по глобальным медиа (USAGM) и финансируется правительством США. В американском госдепе сообщили агентству, что США "работают со швейцарскими партнерами, которые служат покровителем США в Иране" для сбора информации о задержании Вализаде.* СМИ, выполняющее функции иноагента, чья работа в России признана нежелательной.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, россия, государственный департамент сша
В мире, США, Иран, Россия, Государственный департамент США
В Иране задержали гражданина США с двойным гражданством
В Иране задержали американца, работавшего на спонсируемое США СМИ