https://ria.ru/20241103/iran-1981682057.html

В Иране задержали гражданина США с двойным гражданством

В Иране задержали гражданина США с двойным гражданством - РИА Новости, 03.11.2024

В Иране задержали гражданина США с двойным гражданством

Гражданин США, работавший на спонсируемое США СМИ на персидском языке "Радио Фарда", задержан в Иране, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на госдеп РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T13:21

2024-11-03T13:21

2024-11-03T13:21

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Гражданин США, работавший на спонсируемое США СМИ на персидском языке "Радио Фарда", задержан в Иране, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на госдеп США. "Госдепартамент заявил агентству, что он "в курсе сообщений о том, что этот человек с двойным гражданством США и Ирана задержан в Иране", - пишет агентство. Отмечается, что Реза Вализаде работал на филиал "Радио Свобода"*, которое курируется Агентством США по глобальным медиа (USAGM) и финансируется правительством США. В американском госдепе сообщили агентству, что США "работают со швейцарскими партнерами, которые служат покровителем США в Иране" для сбора информации о задержании Вализаде.* СМИ, выполняющее функции иноагента, чья работа в России признана нежелательной.

https://ria.ru/20241031/konsulstva--1981184524.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, иран, россия, государственный департамент сша