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Опрос: Харрис впервые за два месяца обошла Трампа в Мичигане - РИА Новости, 03.11.2024
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04:19 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/harris-1981641033.html
Опрос: Харрис впервые за два месяца обошла Трампа в Мичигане
Опрос: Харрис впервые за два месяца обошла Трампа в Мичигане - РИА Новости, 03.11.2024
Опрос: Харрис впервые за два месяца обошла Трампа в Мичигане
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис впервые за последние два месяца обошла своего соперника от республиканцев Дональда Трампа в колеблющемся... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T04:19
2024-11-03T04:19
в мире
сша
мичиган
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис впервые за последние два месяца обошла своего соперника от республиканцев Дональда Трампа в колеблющемся штате Мичиган, от которого в том числе будет зависеть исход выборов, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports и консервативного издания American Thinker. "Новый телефонный и онлайн-опрос Rasmussen Reports и American Thinker показывает, что если бы выборы проводились сегодня, 49% вероятных избирателей в Мичигане проголосовали бы за Харрис, а 48% — за Трампа. 1% говорит, что проголосовал бы за другого кандидата, а 2% пока не определились", - говорится в опросе. В последнем опросе по Мичигану, опубликованном 17 октября, у кандидатов была ничья в 48%. Такой же результат был выявлен в сентябре, отмечает Rasmussen. Опрос проводился среди 908 возможных избирателей с октября 24 по 1 ноября. Предел погрешности составляет 3 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20241103/tramp-1981635261.html
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в мире, сша, мичиган, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Мичиган, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Опрос: Харрис впервые за два месяца обошла Трампа в Мичигане

Rasmussen Reports: Харрис впервые за два месяца обошла Трампа в штате Мичиган

© AP Photo / Matt YorkВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Matt York
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис впервые за последние два месяца обошла своего соперника от республиканцев Дональда Трампа в колеблющемся штате Мичиган, от которого в том числе будет зависеть исход выборов, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports и консервативного издания American Thinker.
"Новый телефонный и онлайн-опрос Rasmussen Reports и American Thinker показывает, что если бы выборы проводились сегодня, 49% вероятных избирателей в Мичигане проголосовали бы за Харрис, а 48% — за Трампа. 1% говорит, что проголосовал бы за другого кандидата, а 2% пока не определились", - говорится в опросе.
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В последнем опросе по Мичигану, опубликованном 17 октября, у кандидатов была ничья в 48%. Такой же результат был выявлен в сентябре, отмечает Rasmussen.
Опрос проводился среди 908 возможных избирателей с октября 24 по 1 ноября. Предел погрешности составляет 3 процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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В миреСШАМичиганКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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