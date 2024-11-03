https://ria.ru/20241103/harris-1981641033.html
Опрос: Харрис впервые за два месяца обошла Трампа в Мичигане
Опрос: Харрис впервые за два месяца обошла Трампа в Мичигане - РИА Новости, 03.11.2024
Опрос: Харрис впервые за два месяца обошла Трампа в Мичигане
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис впервые за последние два месяца обошла своего соперника от республиканцев Дональда Трампа в колеблющемся... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T04:19
2024-11-03T04:19
2024-11-03T04:19
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выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис впервые за последние два месяца обошла своего соперника от республиканцев Дональда Трампа в колеблющемся штате Мичиган, от которого в том числе будет зависеть исход выборов, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports и консервативного издания American Thinker. "Новый телефонный и онлайн-опрос Rasmussen Reports и American Thinker показывает, что если бы выборы проводились сегодня, 49% вероятных избирателей в Мичигане проголосовали бы за Харрис, а 48% — за Трампа. 1% говорит, что проголосовал бы за другого кандидата, а 2% пока не определились", - говорится в опросе. В последнем опросе по Мичигану, опубликованном 17 октября, у кандидатов была ничья в 48%. Такой же результат был выявлен в сентябре, отмечает Rasmussen. Опрос проводился среди 908 возможных избирателей с октября 24 по 1 ноября. Предел погрешности составляет 3 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20241103/tramp-1981635261.html
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в мире, сша, мичиган, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Мичиган, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Опрос: Харрис впервые за два месяца обошла Трампа в Мичигане
Rasmussen Reports: Харрис впервые за два месяца обошла Трампа в штате Мичиган