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Грузия увеличила импорт природного газа из России - РИА Новости, 03.11.2024
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08:17 03.11.2024 (обновлено: 09:20 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/gruzija-1981650371.html
Грузия увеличила импорт природного газа из России
Грузия увеличила импорт природного газа из России - РИА Новости, 03.11.2024
Грузия увеличила импорт природного газа из России
Объемы поставок российского газа в Грузию за первые три квартала выросли до рекордных значений, следует из данных грузинской статслужбы, которые изучило РИА... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T08:17
2024-11-03T09:20
экономика
грузия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Объемы поставок российского газа в Грузию за первые три квартала выросли до рекордных значений, следует из данных грузинской статслужбы, которые изучило РИА Новости.Так, по итогам января-сентября суммарный импорт составил 90,1 миллиона долларов. Это на 6,5% больше, чем за такой же период годом ранее, что стало максимальным объемом торговли на ту же дату за все время ведения статистики с 2009 года. В частности, в сентябре закупки составили 589,8 тысячи долларов — в 1,7 раза меньше, чем месяцем ранее, но на треть больше, чем в сентябре прошлого года. Всего по итогам прошлого года Грузия импортировала из России природный газ на 110,3 миллиона долларов. При этом с 2020 года республика покупала сырье только у России и Азербайджана, раньше она еще приобретала его у Армении. В этом году импорт из Азербайджана составляет 160,2 миллиона долларов, а по итогам всего прошлого года — 313,5 миллиона.
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981426141.html
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экономика, грузия, россия, азербайджан
Экономика, Грузия, Россия, Азербайджан
Грузия увеличила импорт природного газа из России

Грузия за три квартала увеличила импорт газа из России до 90,1 миллиона долларов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Объемы поставок российского газа в Грузию за первые три квартала выросли до рекордных значений, следует из данных грузинской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Так, по итогам января-сентября суммарный импорт составил 90,1 миллиона долларов. Это на 6,5% больше, чем за такой же период годом ранее, что стало максимальным объемом торговли на ту же дату за все время ведения статистики с 2009 года.
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В частности, в сентябре закупки составили 589,8 тысячи долларов — в 1,7 раза меньше, чем месяцем ранее, но на треть больше, чем в сентябре прошлого года.
Всего по итогам прошлого года Грузия импортировала из России природный газ на 110,3 миллиона долларов.
При этом с 2020 года республика покупала сырье только у России и Азербайджана, раньше она еще приобретала его у Армении. В этом году импорт из Азербайджана составляет 160,2 миллиона долларов, а по итогам всего прошлого года — 313,5 миллиона.
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