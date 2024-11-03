https://ria.ru/20241103/gruzija-1981650371.html

Грузия увеличила импорт природного газа из России

Грузия увеличила импорт природного газа из России - РИА Новости, 03.11.2024

Грузия увеличила импорт природного газа из России

Объемы поставок российского газа в Грузию за первые три квартала выросли до рекордных значений, следует из данных грузинской статслужбы, которые изучило РИА... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T08:17

2024-11-03T08:17

2024-11-03T09:20

экономика

грузия

россия

азербайджан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781257441_0:124:3076:1854_1920x0_80_0_0_7835dc6c274399eaedd07fdde7d8b5c8.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Объемы поставок российского газа в Грузию за первые три квартала выросли до рекордных значений, следует из данных грузинской статслужбы, которые изучило РИА Новости.Так, по итогам января-сентября суммарный импорт составил 90,1 миллиона долларов. Это на 6,5% больше, чем за такой же период годом ранее, что стало максимальным объемом торговли на ту же дату за все время ведения статистики с 2009 года. В частности, в сентябре закупки составили 589,8 тысячи долларов — в 1,7 раза меньше, чем месяцем ранее, но на треть больше, чем в сентябре прошлого года. Всего по итогам прошлого года Грузия импортировала из России природный газ на 110,3 миллиона долларов. При этом с 2020 года республика покупала сырье только у России и Азербайджана, раньше она еще приобретала его у Армении. В этом году импорт из Азербайджана составляет 160,2 миллиона долларов, а по итогам всего прошлого года — 313,5 миллиона.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981426141.html

https://ria.ru/20241015/elektroenergiya-1978223645.html

грузия

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, грузия, россия, азербайджан