https://ria.ru/20241103/gruzija-1981650371.html
Грузия увеличила импорт природного газа из России
Грузия увеличила импорт природного газа из России - РИА Новости, 03.11.2024
Грузия увеличила импорт природного газа из России
Объемы поставок российского газа в Грузию за первые три квартала выросли до рекордных значений, следует из данных грузинской статслужбы, которые изучило РИА... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T08:17
2024-11-03T08:17
2024-11-03T09:20
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Объемы поставок российского газа в Грузию за первые три квартала выросли до рекордных значений, следует из данных грузинской статслужбы, которые изучило РИА Новости.Так, по итогам января-сентября суммарный импорт составил 90,1 миллиона долларов. Это на 6,5% больше, чем за такой же период годом ранее, что стало максимальным объемом торговли на ту же дату за все время ведения статистики с 2009 года. В частности, в сентябре закупки составили 589,8 тысячи долларов — в 1,7 раза меньше, чем месяцем ранее, но на треть больше, чем в сентябре прошлого года. Всего по итогам прошлого года Грузия импортировала из России природный газ на 110,3 миллиона долларов. При этом с 2020 года республика покупала сырье только у России и Азербайджана, раньше она еще приобретала его у Армении. В этом году импорт из Азербайджана составляет 160,2 миллиона долларов, а по итогам всего прошлого года — 313,5 миллиона.
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981426141.html
https://ria.ru/20241015/elektroenergiya-1978223645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, грузия, россия, азербайджан
Экономика, Грузия, Россия, Азербайджан
Грузия увеличила импорт природного газа из России
Грузия за три квартала увеличила импорт газа из России до 90,1 миллиона долларов
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Объемы поставок российского газа в Грузию за первые три квартала выросли до рекордных значений, следует из данных грузинской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Так, по итогам января-сентября суммарный импорт составил 90,1 миллиона долларов. Это на 6,5% больше, чем за такой же период годом ранее, что стало максимальным объемом торговли на ту же дату за все время ведения статистики с 2009 года.
В частности, в сентябре закупки составили 589,8 тысячи долларов — в 1,7 раза меньше, чем месяцем ранее, но на треть больше, чем в сентябре прошлого года.
Всего по итогам прошлого года Грузия импортировала из России природный газ на 110,3 миллиона долларов.
При этом с 2020 года республика покупала сырье только у России и Азербайджана
, раньше она еще приобретала его у Армении
. В этом году импорт из Азербайджана составляет 160,2 миллиона долларов, а по итогам всего прошлого года — 313,5 миллиона.