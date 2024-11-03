https://ria.ru/20241103/gorlovka-1981692933.html
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 03.11.2024
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке за два часа, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T14:54
2024-11-03T14:54
2024-11-03T20:20
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке за два часа, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 11.40 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, по данным представительства, с 12.50 до 13.10 украинские войска выпустили ещё семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в посёлке станции "Никитовка" ранен мирный житель. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240320/obstrel-1934499119.html
https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, стирол, нато, происшествия
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Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 13 снарядов по Горловке за два часа