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Финляндия направила России ноту из-за испачканного забора
Финляндия направила России ноту из-за испачканного забора - РИА Новости, 03.11.2024
Финляндия направила России ноту из-за испачканного забора
МИД Финляндии направил России ноту из-за инцидента у финской дипмиссии в Москве, заявила посол Марья Лиивала агентству STT, передает Yle. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T18:43
2024-11-03T18:43
2024-11-03T18:43
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. МИД Финляндии направил России ноту из-за инцидента у финской дипмиссии в Москве, заявила посол Марья Лиивала агентству STT, передает Yle.Сообщается, что инцидент произошел в пятницу, 1 ноября. По словам посла, вандалы забросали забор яйцами и написали по-шведски "Аландские острова наши".Дипломат уточнила, что злоумышленников было пятеро и они уже задержаны полицией. Забор будет перекрашен, этот инцидент не повлияет на работу посольства, заключила Лиивала.Шведоязычные Аландские острова представляют собой автономию в составе Финляндии и являются самоуправляемыми и демилитаризованными, что означает отсутствие военного присутствия в регионе в мирное время. Они также нейтрализованы, а это означает, что провинция должна быть исключена из возможного конфликта.
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в мире, финляндия, россия, москва
В мире, Финляндия, Россия, Москва
Финляндия направила России ноту из-за испачканного забора
Финляндия направила России ноту из-за надписи на заборе посольства в Москве