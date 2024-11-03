https://ria.ru/20241103/eshelon-1981677447.html

ВС России поразили ж/д эшелон с украинской бронетехникой

ВС России поразили ж/д эшелон с украинской бронетехникой - РИА Новости, 03.11.2024

ВС России поразили ж/д эшелон с украинской бронетехникой

Российские войска в течение суток уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, нанесли поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T12:26

2024-11-03T12:26

2024-11-03T12:26

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сша

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские войска в течение суток уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, нанесли поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, а также инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, цехам по производству беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, инфраструктуре военных аэродромов, объектам энгергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах", - говорится в сообщении. Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 47 беспилотников самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35216 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19031 танк и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17245 орудий полевой артиллерии и минометов, 27956 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20241103/ukraina-1981658301.html

https://ria.ru/20241103/ukraina-1981646962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность