https://ria.ru/20241103/es-1981737713.html

Молдавские активисты заявили о пустых участках для голосования в ЕС

Молдавские активисты заявили о пустых участках для голосования в ЕС - РИА Новости, 03.11.2024

Молдавские активисты заявили о пустых участках для голосования в ЕС

Представители общественной организации "Гайдуки Молдовы", наблюдавшие за процессом голосования молдавской диаспоры в странах Евросоюза, зафиксировали пустующие... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T23:10

2024-11-03T23:10

2024-11-03T23:33

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Представители общественной организации "Гайдуки Молдовы", наблюдавшие за процессом голосования молдавской диаспоры в странах Евросоюза, зафиксировали пустующие участки, сообщил лидер движения, депутат кишиневского городского собрания от оппозиционной партии коммунистов Андриан Доментюк. Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов президента Молдавии с 51,36%, следует из данных ЦИК после обработки 85% протоколов с избирательных участков. Действующая глава государства Майя Санду набрала 48,64% голосов.Явка во втором туре президентских выборов в Молдавии к 21:00 (22:00 мск) составила 54,07%, проголосовали около 1,7 миллиона граждан. В первом туре, состоявшемся 20 октября, итоговая явка составила 51,67%, тогда проголосовали 240548 представителей диаспоры. По данным ЦИК республики, во втором туре выборов за границей приняли участие рекордные 300 тысяч избирателей. "Наши активисты активно следили за голосованием молдавской диаспоры в Евросоюзе, многие из них также проживают в ЕС. Действуя в рамках закона, они фиксировали пустующие участки в ряде стран, включая Румынию, Великобританию и Францию", — заявил Доментюк в видеообращении, опубликованном в его блоге. Лидер "Гайдуков" отметил, что организация собрала данные о действительном количестве избирателей, посетивших участки в Европе. Доментюк призвал членов ЦИК не поддерживать фальсификации выборов в интересах партии власти. "Сегодня именно вы отвечаете перед всей Молдавией за её будущее". Обращаюсь к председателям избирательных участков и членам ЦИК за рубежом с требованием соблюдать избирательный кодекс, предупреждаю об уголовной ответственности за нарушение законов о выборах" — заключил оппозиционер. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/golosovanie-1981732836.html

https://ria.ru/20241103/yavka-1981737522.html

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в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, евросоюз, выборы в молдавии — 2024