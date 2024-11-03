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Ефимов: Москва выделила более 250 гектаров земли для реализации МаИП - РИА Новости, 03.11.2024
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13:05 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/efimov-1981581502.html
Ефимов: Москва выделила более 250 гектаров земли для реализации МаИП
Ефимов: Москва выделила более 250 гектаров земли для реализации МаИП - РИА Новости, 03.11.2024
Ефимов: Москва выделила более 250 гектаров земли для реализации МаИП
Власти Москвы предоставили в январе-сентябре 2024 года около 80 земельных участков общей площадью более 250 гектаров в рамках реализации масштабных... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T13:05
2024-11-03T13:05
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Власти Москвы предоставили в январе-сентябре 2024 года около 80 земельных участков общей площадью более 250 гектаров в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За девять месяцев 2024 года в рамках МаИП город предоставил девелоперам и застройщикам свыше 250 гектаров земли. В результате в столице возведут спорткомплексы, многофункциональные центры, школы, детские сады, транспортные и другие объекты общей площадью почти 2,5 миллиона квадратных метров", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении напоминается, что статус масштабного инвестпроекта дает возможность получить землю под строительство в аренду без торгов на пять лет. При этом инвесторам особенно интересны меры поддержки для реализации промышленных проектов.Как подчеркивается в сообщении, с 2016 года без торгов предоставляется земля под создание производств, с 2022 года – по льготной ставке аренды (1 рубль в год). С начала 2024-го город выделил 23 участка (более 144 гектаров) для возведения предприятий.С помощью МаИП появляются самые разные объекты. Как рассказал глава столичного департамента имущества Максим Гаман, в текущем году выделили почти 4 гектара земли для возведения дворца спорта в районе Хорошево-Мневники. В Косино-Ухтомском, по его словам, более 4 гектаров займет комплекс из двух дата-центров общей мощностью 100 мегаватт.Еще, как указывается в сообщении, около станции метро "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии выделили около 0,4 гектара земли для строительства общественно-делового комплекса на 70 тысяч "квадратов". А в Раменках – около 0,5 гектара для возведения центра допобразования.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в рамках реализации масштабных инвестпроектов.
https://ria.ru/20241102/efimov-1981405027.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин

Ефимов: Москва выделила более 250 гектаров земли для реализации МаИП

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Власти Москвы предоставили в январе-сентябре 2024 года около 80 земельных участков общей площадью более 250 гектаров в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За девять месяцев 2024 года в рамках МаИП город предоставил девелоперам и застройщикам свыше 250 гектаров земли. В результате в столице возведут спорткомплексы, многофункциональные центры, школы, детские сады, транспортные и другие объекты общей площадью почти 2,5 миллиона квадратных метров", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
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В сообщении напоминается, что статус масштабного инвестпроекта дает возможность получить землю под строительство в аренду без торгов на пять лет. При этом инвесторам особенно интересны меры поддержки для реализации промышленных проектов.
Как подчеркивается в сообщении, с 2016 года без торгов предоставляется земля под создание производств, с 2022 года – по льготной ставке аренды (1 рубль в год). С начала 2024-го город выделил 23 участка (более 144 гектаров) для возведения предприятий.
С помощью МаИП появляются самые разные объекты. Как рассказал глава столичного департамента имущества Максим Гаман, в текущем году выделили почти 4 гектара земли для возведения дворца спорта в районе Хорошево-Мневники. В Косино-Ухтомском, по его словам, более 4 гектаров займет комплекс из двух дата-центров общей мощностью 100 мегаватт.
Еще, как указывается в сообщении, около станции метро "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии выделили около 0,4 гектара земли для строительства общественно-делового комплекса на 70 тысяч "квадратов". А в Раменках – около 0,5 гектара для возведения центра допобразования.
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в рамках реализации масштабных инвестпроектов.
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