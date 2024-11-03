https://ria.ru/20241103/donetsk-1981727656.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 03.11.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Петровскому району Донецка и Горловке в воскресенье,... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T20:40

2024-11-03T20:40

2024-11-03T20:40

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

петровский район

сцкк

стирол

нато

россия

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Петровскому району Донецка и Горловке в воскресенье, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.50 (совпадает с мск - ред.) - населённый пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибра 155 миллиметров... 15.35 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Также, по данным представительства, с 17.35 до 19.30 украинские войска обстреляли Горловку ещё шестью кассетными снарядами аналогичного калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981714741.html

https://ria.ru/20241103/karty-1981706734.html

горловка

донецк

петровский район

россия

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горловка, донецк, петровский район, сцкк, стирол, нато, россия