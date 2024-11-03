https://ria.ru/20241103/dnepropetrovsk-1981666677.html
Подполье сообщило об ударе по пригороду Днепропетровска
Подполье сообщило об ударе по пригороду Днепропетровска - РИА Новости, 03.11.2024
Подполье сообщило об ударе по пригороду Днепропетровска
Удар нанесен в пригороде Днепропетровска в районе аэропорта в субботу, где ВСУ собирают беспилотники, а также довооружают и дозаправляют бомбардировщики,... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:53
2024-11-03T10:53
2024-11-03T10:53
специальная военная операция на украине
днепропетровск
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в пригороде Днепропетровска в районе аэропорта в субботу, где ВСУ собирают беспилотники, а также довооружают и дозаправляют бомбардировщики, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Вечером 2 ноября примерно в 17.30 в пригороде Днепропетровска раздался взрыв. Местные жители сообщают, что взрыв был в направлении аэропорта "Днепр"... По предварительным данным, сам аэропорт используется, как аэродром подскока, где дозаправляются и довооружаются украинские бомбардировщики. По сообщениям Сопротивления, на территории аэродрома производится сборка БПЛА самолётного типа", - заявил Лебедев. Лебедев добавил, что на аэродроме также есть ангар, где ВСУ ремонтируют лётную технику, и "часто заполненная" нефтебаза. По его словам, с этой нефтебазы ВСУ берут горюче-смазочные материалы.
https://ria.ru/20240901/podpole-1969772567.html
днепропетровск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровск, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по пригороду Днепропетровска
Подполье сообщило об ударе по пригороду Днепропетровска, где собирают БПЛА
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в пригороде Днепропетровска в районе аэропорта в субботу, где ВСУ собирают беспилотники, а также довооружают и дозаправляют бомбардировщики, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Вечером 2 ноября примерно в 17.30 в пригороде Днепропетровска раздался взрыв. Местные жители сообщают, что взрыв был в направлении аэропорта "Днепр"... По предварительным данным, сам аэропорт используется, как аэродром подскока, где дозаправляются и довооружаются украинские бомбардировщики. По сообщениям Сопротивления, на территории аэродрома производится сборка БПЛА самолётного типа", - заявил Лебедев.
Лебедев добавил, что на аэродроме также есть ангар, где ВСУ
ремонтируют лётную технику, и "часто заполненная" нефтебаза. По его словам, с этой нефтебазы ВСУ берут горюче-смазочные материалы.