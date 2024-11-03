https://ria.ru/20241103/dnepropetrovsk-1981666677.html

Подполье сообщило об ударе по пригороду Днепропетровска

Подполье сообщило об ударе по пригороду Днепропетровска - РИА Новости, 03.11.2024

Подполье сообщило об ударе по пригороду Днепропетровска

Удар нанесен в пригороде Днепропетровска в районе аэропорта в субботу, где ВСУ собирают беспилотники, а также довооружают и дозаправляют бомбардировщики,... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:53

2024-11-03T10:53

2024-11-03T10:53

специальная военная операция на украине

днепропетровск

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967497571_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_6c282616eb99f40a2e9a4566910f366f.jpg

ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в пригороде Днепропетровска в районе аэропорта в субботу, где ВСУ собирают беспилотники, а также довооружают и дозаправляют бомбардировщики, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Вечером 2 ноября примерно в 17.30 в пригороде Днепропетровска раздался взрыв. Местные жители сообщают, что взрыв был в направлении аэропорта "Днепр"... По предварительным данным, сам аэропорт используется, как аэродром подскока, где дозаправляются и довооружаются украинские бомбардировщики. По сообщениям Сопротивления, на территории аэродрома производится сборка БПЛА самолётного типа", - заявил Лебедев. Лебедев добавил, что на аэродроме также есть ангар, где ВСУ ремонтируют лётную технику, и "часто заполненная" нефтебаза. По его словам, с этой нефтебазы ВСУ берут горюче-смазочные материалы.

https://ria.ru/20240901/podpole-1969772567.html

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепропетровск, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность