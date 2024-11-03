Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по пригороду Днепропетровска - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/dnepropetrovsk-1981666677.html
Подполье сообщило об ударе по пригороду Днепропетровска
Подполье сообщило об ударе по пригороду Днепропетровска - РИА Новости, 03.11.2024
Подполье сообщило об ударе по пригороду Днепропетровска
Удар нанесен в пригороде Днепропетровска в районе аэропорта в субботу, где ВСУ собирают беспилотники, а также довооружают и дозаправляют бомбардировщики,... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:53
2024-11-03T10:53
специальная военная операция на украине
днепропетровск
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967497571_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_6c282616eb99f40a2e9a4566910f366f.jpg
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в пригороде Днепропетровска в районе аэропорта в субботу, где ВСУ собирают беспилотники, а также довооружают и дозаправляют бомбардировщики, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Вечером 2 ноября примерно в 17.30 в пригороде Днепропетровска раздался взрыв. Местные жители сообщают, что взрыв был в направлении аэропорта "Днепр"... По предварительным данным, сам аэропорт используется, как аэродром подскока, где дозаправляются и довооружаются украинские бомбардировщики. По сообщениям Сопротивления, на территории аэродрома производится сборка БПЛА самолётного типа", - заявил Лебедев. Лебедев добавил, что на аэродроме также есть ангар, где ВСУ ремонтируют лётную технику, и "часто заполненная" нефтебаза. По его словам, с этой нефтебазы ВСУ берут горюче-смазочные материалы.
https://ria.ru/20240901/podpole-1969772567.html
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967497571_31:0:1170:854_1920x0_80_0_0_f7f3df17301cde49aa269f27d8e81dd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровск, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по пригороду Днепропетровска

Подполье сообщило об ударе по пригороду Днепропетровска, где собирают БПЛА

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в пригороде Днепропетровска в районе аэропорта в субботу, где ВСУ собирают беспилотники, а также довооружают и дозаправляют бомбардировщики, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Вечером 2 ноября примерно в 17.30 в пригороде Днепропетровска раздался взрыв. Местные жители сообщают, что взрыв был в направлении аэропорта "Днепр"... По предварительным данным, сам аэропорт используется, как аэродром подскока, где дозаправляются и довооружаются украинские бомбардировщики. По сообщениям Сопротивления, на территории аэродрома производится сборка БПЛА самолётного типа", - заявил Лебедев.
Лебедев добавил, что на аэродроме также есть ангар, где ВСУ ремонтируют лётную технику, и "часто заполненная" нефтебаза. По его словам, с этой нефтебазы ВСУ берут горюче-смазочные материалы.
Артиллеристы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ведут огонь по опорному пункту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В подполье сообщили о двух ударах под Кривым Рогом
1 сентября, 08:01
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала