https://ria.ru/20241103/diversanty-1981665246.html

Экс-подполковник СБУ рассказал о составе ДРГ, вторгшейся в Брянскую область

Экс-подполковник СБУ рассказал о составе ДРГ, вторгшейся в Брянскую область - РИА Новости, 03.11.2024

Экс-подполковник СБУ рассказал о составе ДРГ, вторгшейся в Брянскую область

Вторгшаяся в Брянскую область украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) сформирована на базе так называемого Интернационального легиона главного... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:36

2024-11-03T10:36

2024-11-03T10:36

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вторгшаяся в Брянскую область украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) сформирована на базе так называемого Интернационального легиона главного разведуправления (ГУР) минобороны Украины, к которому приписаны все иностранные наемники, в группу могли входить представители спецподразделений разных стран НАТО, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Эта группа формировалась на базе Интернационального легиона (ВСУ), который входит в состав военной части А-2249 и руководствуется ГУР минобороны Украины. Поэтому, конечно, эту группу могли сделать сборной солянкой из таких спецов, которые прибыли на Украину и воюют под эгидой ГУР. Тут ничего удивительного нет. Это для них с 2022 года вполне рабочая ситуация", - заявил Прозоров. Он отметил, что именно поэтому рейды украинских ДРГ на российскую территорию курирует ГУР. По его оценке, члены группы вполне могли представлять разные подразделения стран НАТО. "Спецподразделения стран НАТО - они постоянно вместе и у них единая унифицированная система подготовки, система управления и даже единая тактика. То есть, грубо говоря боец польского GROM может спокойно работать в компании британской SAS, немецкой GSG 9 или американской Delta Force. Они все работают по единому стандарту, постоянно тренируются вместе. Плюс все спецподразделения НАТО воевали вместе в Афганистане и Ираке, и они действительно умеют находить общий язык. Поэтому составить из них сборную солянку – в этом ничего нового и ничего сверхъестественного, они действительно умеют работать вместе", - отметил Прозоров. Ранее Прозоров сообщал РИА Новости, что в Интернациональном легионе ВСУ, сформированном из иностранных наёмников, состоят около трех тысяч человек. ФСБ сообщила, что 27 октября в Брянской области пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы четыре диверсанта, остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом. Отмечалось, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам. Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружена татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США, отмечала ФСБ. Росгвардия сообщила, что ДРГ насчитывала около 10 человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла РИА Новости, что среди наёмников были граждане США, Польши, Канады.

https://ria.ru/20241028/fsb-1980541840.html

https://ria.ru/20241102/drg-1981471091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, польша, канада, василий прозоров, мария захарова, безопасность