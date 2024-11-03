https://ria.ru/20241103/diplomatiya-1981693730.html

Посол Британии в Сербии попытался принизить роль советских воинов

Посол Британии в Сербии попытался принизить роль советских воинов - РИА Новости, 03.11.2024

Посол Британии в Сербии попытался принизить роль советских воинов

Посол Великобритании в Сербии Эдвард Фергюсон в авторском тексте в сербских СМИ намеренно, но безуспешно попытался принизить роль советских воинов в... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T15:02

2024-11-03T15:02

2024-11-03T16:05

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БЕЛГРАД, 3 ноя — РИА Новости. Посол Великобритании в Сербии Эдвард Фергюсон в авторском тексте в сербских СМИ намеренно, но безуспешно попытался принизить роль советских воинов в освобождении Сербии во Второй мировой войне и исказить историческую правду, заявили в российской дипмиссии. "Поразительно, с каким достойным лучшего применения "энтузиазмом" британский посол в Сербии Эдвард Фергюсон взялся за откровенно сомнительную миссию: в качестве выразителя текущих недобросовестных идей "коллективного Запада" обратиться к сербским читателям на тему 80-летия освобождения Белграда от нацистских захватчиков. Постараться, с одной стороны, бросить тень на подвиги Красной армии и Народно-освободительной армии Югославии, а с другой — искусственно "приподнять" вклад Лондона в зачистку сербской земли от гитлеровцев", — указали российские дипломаты в соцсетях. По их наблюдениям, "вышло, мягко говоря, неважно". "Жалкой выглядит попытка приписать одному из народов бывшего СССР — украинцам, цинично используемым сейчас западниками в качестве саморазрушающегося инструмента "нанесения стратегического поражения России", — основную роль в осуществлении Белградской стратегической наступательной операции. И дело отнюдь не в детсадовских спекуляциях вокруг того, что боевые задачи в Сербии выполнял Третий Украинский фронт, до 1943 года именовавшийся, справедливости ради, Юго-Западным и Южным, а в неразделимости Красной армии по национальному признаку, в единой решимости представителей всех плечом к плечу сражавшихся в ее рядах этносов раз и навсегда раздавить фашизм с его человеконенавистнической идеологией", — подчеркнули в посольстве России. Мелочными названы выисканные Фергюсоном в архивных записях одного из британских офицеров "указания на якобы неорганизованность советской военно-интендантской службы", недостатки в вооружении и обмундировании югославских партизан. "При этом ни полсловом не упомянуты тысячи гражданских лиц, погибших в результате американо-британских ковровых бомбардировок Белграда и других сербских городов в 1944 году, которые были абсолютно бесполезны с военной точки зрения. Какая поразительная избирательность — при полном, видимо, отсутствии у автора чувства вины за содеянное его соотечественниками 80 лет назад, когда одним из разрушенных объектов, как и в ходе варварской агрессии НАТО против Югославии в 1999 году, стал, вспомним, столичный роддом", — указали в российском посольстве и напомнили о полном самоустранении британских дипломатов от торжеств, организованных сербскими властями в День освобождения Белграда 20 октября. "Если бы британский посол откликнулся на приглашение МИД Сербии на праздничное собрание в Национальном театре, он смог бы убедиться — российская сторона не уподобляется западникам и бережно относится к историческим фактам. Зампред Госдумы Петр Толстой в своем выступлении, в частности, отметил: "Мы никогда не делили Победу на свою и чужую. Всегда будем высоко ценить помощь союзников по антигитлеровской коалиции, участников движения Сопротивления. Отдаем дань уважения всем, кто сражался против нацизма на фронтах Второй мировой войны", — подытожили в диппредставительстве и порекомендовали Фергюсону "опомниться и больше никогда не заниматься злонамеренным искажением канвы событий прошлого, причин, итогов и, главное, уроков Второй мировой войны". Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Владимир Путин заявил, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

https://ria.ru/20241019/aushvits-1978903077.html

https://ria.ru/20240704/istoriya-1957387253.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, сербия, белград (город), петр толстой, владимир путин, нато, госдума рф