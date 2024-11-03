Рейтинг@Mail.ru
Посол Британии в Сербии попытался принизить роль советских воинов - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 03.11.2024 (обновлено: 16:05 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/diplomatiya-1981693730.html
Посол Британии в Сербии попытался принизить роль советских воинов
Посол Британии в Сербии попытался принизить роль советских воинов - РИА Новости, 03.11.2024
Посол Британии в Сербии попытался принизить роль советских воинов
Посол Великобритании в Сербии Эдвард Фергюсон в авторском тексте в сербских СМИ намеренно, но безуспешно попытался принизить роль советских воинов в... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T15:02
2024-11-03T16:05
в мире
россия
сербия
белград (город)
петр толстой
владимир путин
нато
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581182057_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_ecb5ae0caf31eae052539d04f1045684.jpg
БЕЛГРАД, 3 ноя — РИА Новости. Посол Великобритании в Сербии Эдвард Фергюсон в авторском тексте в сербских СМИ намеренно, но безуспешно попытался принизить роль советских воинов в освобождении Сербии во Второй мировой войне и исказить историческую правду, заявили в российской дипмиссии. "Поразительно, с каким достойным лучшего применения "энтузиазмом" британский посол в Сербии Эдвард Фергюсон взялся за откровенно сомнительную миссию: в качестве выразителя текущих недобросовестных идей "коллективного Запада" обратиться к сербским читателям на тему 80-летия освобождения Белграда от нацистских захватчиков. Постараться, с одной стороны, бросить тень на подвиги Красной армии и Народно-освободительной армии Югославии, а с другой — искусственно "приподнять" вклад Лондона в зачистку сербской земли от гитлеровцев", — указали российские дипломаты в соцсетях. По их наблюдениям, "вышло, мягко говоря, неважно". "Жалкой выглядит попытка приписать одному из народов бывшего СССР — украинцам, цинично используемым сейчас западниками в качестве саморазрушающегося инструмента "нанесения стратегического поражения России", — основную роль в осуществлении Белградской стратегической наступательной операции. И дело отнюдь не в детсадовских спекуляциях вокруг того, что боевые задачи в Сербии выполнял Третий Украинский фронт, до 1943 года именовавшийся, справедливости ради, Юго-Западным и Южным, а в неразделимости Красной армии по национальному признаку, в единой решимости представителей всех плечом к плечу сражавшихся в ее рядах этносов раз и навсегда раздавить фашизм с его человеконенавистнической идеологией", — подчеркнули в посольстве России. Мелочными названы выисканные Фергюсоном в архивных записях одного из британских офицеров "указания на якобы неорганизованность советской военно-интендантской службы", недостатки в вооружении и обмундировании югославских партизан. "При этом ни полсловом не упомянуты тысячи гражданских лиц, погибших в результате американо-британских ковровых бомбардировок Белграда и других сербских городов в 1944 году, которые были абсолютно бесполезны с военной точки зрения. Какая поразительная избирательность — при полном, видимо, отсутствии у автора чувства вины за содеянное его соотечественниками 80 лет назад, когда одним из разрушенных объектов, как и в ходе варварской агрессии НАТО против Югославии в 1999 году, стал, вспомним, столичный роддом", — указали в российском посольстве и напомнили о полном самоустранении британских дипломатов от торжеств, организованных сербскими властями в День освобождения Белграда 20 октября. "Если бы британский посол откликнулся на приглашение МИД Сербии на праздничное собрание в Национальном театре, он смог бы убедиться — российская сторона не уподобляется западникам и бережно относится к историческим фактам. Зампред Госдумы Петр Толстой в своем выступлении, в частности, отметил: "Мы никогда не делили Победу на свою и чужую. Всегда будем высоко ценить помощь союзников по антигитлеровской коалиции, участников движения Сопротивления. Отдаем дань уважения всем, кто сражался против нацизма на фронтах Второй мировой войны", — подытожили в диппредставительстве и порекомендовали Фергюсону "опомниться и больше никогда не заниматься злонамеренным искажением канвы событий прошлого, причин, итогов и, главное, уроков Второй мировой войны". Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Владимир Путин заявил, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
https://ria.ru/20241019/aushvits-1978903077.html
https://ria.ru/20240704/istoriya-1957387253.html
https://ria.ru/20241019/vulin-1978887794.html
россия
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581182057_72:132:2468:1929_1920x0_80_0_0_d0200b55bce7411caadb8dd458181396.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сербия, белград (город), петр толстой, владимир путин, нато, госдума рф
В мире, Россия, Сербия, Белград (город), Петр Толстой, Владимир Путин, НАТО, Госдума РФ
Посол Британии в Сербии попытался принизить роль советских воинов

Посольство России в Сербии: посол Британии принизил роль советских воинов

© Depositphotos.com / VladimirNenezicВид на Белград
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Depositphotos.com / VladimirNenezic
Вид на Белград. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 3 ноя — РИА Новости. Посол Великобритании в Сербии Эдвард Фергюсон в авторском тексте в сербских СМИ намеренно, но безуспешно попытался принизить роль советских воинов в освобождении Сербии во Второй мировой войне и исказить историческую правду, заявили в российской дипмиссии.
"Поразительно, с каким достойным лучшего применения "энтузиазмом" британский посол в Сербии Эдвард Фергюсон взялся за откровенно сомнительную миссию: в качестве выразителя текущих недобросовестных идей "коллективного Запада" обратиться к сербским читателям на тему 80-летия освобождения Белграда от нацистских захватчиков. Постараться, с одной стороны, бросить тень на подвиги Красной армии и Народно-освободительной армии Югославии, а с другой — искусственно "приподнять" вклад Лондона в зачистку сербской земли от гитлеровцев", — указали российские дипломаты в соцсетях.
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В Сербии осудили отсутствие России на годовщине освобождения Аушвица
19 октября, 17:49
По их наблюдениям, "вышло, мягко говоря, неважно".
"Жалкой выглядит попытка приписать одному из народов бывшего СССР — украинцам, цинично используемым сейчас западниками в качестве саморазрушающегося инструмента "нанесения стратегического поражения России", — основную роль в осуществлении Белградской стратегической наступательной операции. И дело отнюдь не в детсадовских спекуляциях вокруг того, что боевые задачи в Сербии выполнял Третий Украинский фронт, до 1943 года именовавшийся, справедливости ради, Юго-Западным и Южным, а в неразделимости Красной армии по национальному признаку, в единой решимости представителей всех плечом к плечу сражавшихся в ее рядах этносов раз и навсегда раздавить фашизм с его человеконенавистнической идеологией", — подчеркнули в посольстве России.
Мелочными названы выисканные Фергюсоном в архивных записях одного из британских офицеров "указания на якобы неорганизованность советской военно-интендантской службы", недостатки в вооружении и обмундировании югославских партизан.
Советские танки на пути к Рейхстагу - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
В Сербии рассказали, для чего Запад переписывает историю Второй мировой
4 июля, 14:34
"При этом ни полсловом не упомянуты тысячи гражданских лиц, погибших в результате американо-британских ковровых бомбардировок Белграда и других сербских городов в 1944 году, которые были абсолютно бесполезны с военной точки зрения. Какая поразительная избирательность — при полном, видимо, отсутствии у автора чувства вины за содеянное его соотечественниками 80 лет назад, когда одним из разрушенных объектов, как и в ходе варварской агрессии НАТО против Югославии в 1999 году, стал, вспомним, столичный роддом", — указали в российском посольстве и напомнили о полном самоустранении британских дипломатов от торжеств, организованных сербскими властями в День освобождения Белграда 20 октября.
"Если бы британский посол откликнулся на приглашение МИД Сербии на праздничное собрание в Национальном театре, он смог бы убедиться — российская сторона не уподобляется западникам и бережно относится к историческим фактам. Зампред Госдумы Петр Толстой в своем выступлении, в частности, отметил: "Мы никогда не делили Победу на свою и чужую. Всегда будем высоко ценить помощь союзников по антигитлеровской коалиции, участников движения Сопротивления. Отдаем дань уважения всем, кто сражался против нацизма на фронтах Второй мировой войны", — подытожили в диппредставительстве и порекомендовали Фергюсону "опомниться и больше никогда не заниматься злонамеренным искажением канвы событий прошлого, причин, итогов и, главное, уроков Второй мировой войны".
Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Владимир Путин заявил, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Английские войска наблюдают за обороной противника во время вторжения союзных войск в Италию, 1943 год - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Западные страны избегают ответственность за Вторую мировую, заявил Вулин
19 октября, 14:35
 
В миреРоссияСербияБелград (город)Петр ТолстойВладимир ПутинНАТОГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала