https://ria.ru/20241103/chirikova-1981673419.html
Против экоактивистки Чириковой* возбудили новое дело
Против экоактивистки Чириковой* возбудили новое дело - РИА Новости, 03.11.2024
Против экоактивистки Чириковой* возбудили новое дело
Новое уголовное дело о публичном оправдании терроризма, возбужденное против экоактивистки-иноагента Евгении Чириковой*, связано с ее интервью, в котором она... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T11:53
2024-11-03T11:53
2024-11-03T11:54
россия
украина
москва
евгения чирикова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Новое уголовное дело о публичном оправдании терроризма, возбужденное против экоактивистки-иноагента Евгении Чириковой*, связано с ее интервью, в котором она поддержала запрещенный в РФ Легион "Свобода России"**, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В июле против Чириковой* было возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ, она была объявлена в розыск. Тогда сообщалось, что, по версии следствия, Чирикова* на одном из видеохостингов опубликовала видео, в котором, согласно исследованию, содержится ложь о действиях российской армии против мирного населения Украины. Она была объявлена в федеральный розыск. Накануне в ГСУ СК по Москве сообщили РИА Новости о возбуждении нового уголовного дела в отношении Чириковой* по статье о публичном оправдании терроризма. "По предварительной информации, поводом для возбуждения нового уголовного дела в отношении Евгении Чириковой* послужило ее интервью, в котором выявлены признаки оправдания действий запрещенного в РФ Легиона "Свобода России"**, - сказал собеседник агентства. Также ранее сообщалось, что против Чириковой* в РФ расследуются и другие уголовные дела: об "организации террористического сообщества и участии в нем", "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде", "содействии террористической деятельности". В январе Минюст включил Чирикову* в список иноагентов, позднее она была внесена в список террористов и экстремистов в России. Она выступала против СВО; распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике; является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России. Сыктывкарский городской суд в апреле сообщил о заочном аресте Чириковой* по обвинению в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Запрещенная в России террористические организация.
https://ria.ru/20240716/chirikova-1960048511.html
https://ria.ru/20240725/arest-1961988189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, москва, евгения чирикова , следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Украина, Москва, Евгения Чирикова , Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Против экоактивистки Чириковой* возбудили новое дело
Против экоактивистки Чириковой возбудили новое уголовное дело из-за ее интервью
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Новое уголовное дело о публичном оправдании терроризма, возбужденное против экоактивистки-иноагента Евгении Чириковой*, связано с ее интервью, в котором она поддержала запрещенный в РФ Легион "Свобода России"**, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В июле против Чириковой* было возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ, она была объявлена в розыск. Тогда сообщалось, что, по версии следствия, Чирикова* на одном из видеохостингов опубликовала видео, в котором, согласно исследованию, содержится ложь о действиях российской армии против мирного населения Украины
. Она была объявлена в федеральный розыск.
Накануне в ГСУ СК
по Москве
сообщили РИА Новости о возбуждении нового уголовного дела в отношении Чириковой* по статье о публичном оправдании терроризма.
"По предварительной информации, поводом для возбуждения нового уголовного дела в отношении Евгении Чириковой* послужило ее интервью, в котором выявлены признаки оправдания действий запрещенного в РФ Легиона "Свобода России"**, - сказал собеседник агентства.
Также ранее сообщалось, что против Чириковой* в РФ расследуются и другие уголовные дела: об "организации террористического сообщества и участии в нем", "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде", "содействии террористической деятельности".
В январе Минюст включил Чирикову* в список иноагентов, позднее она была внесена в список террористов и экстремистов в России. Она выступала против СВО; распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике; является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России.
Сыктывкарский городской суд в апреле сообщил о заочном аресте Чириковой* по обвинению в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Запрещенная в России террористические организация.