https://ria.ru/20241103/chirikova-1981673419.html

Против экоактивистки Чириковой* возбудили новое дело

Против экоактивистки Чириковой* возбудили новое дело - РИА Новости, 03.11.2024

Против экоактивистки Чириковой* возбудили новое дело

Новое уголовное дело о публичном оправдании терроризма, возбужденное против экоактивистки-иноагента Евгении Чириковой*, связано с ее интервью, в котором она... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T11:53

2024-11-03T11:53

2024-11-03T11:54

россия

украина

москва

евгения чирикова

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Новое уголовное дело о публичном оправдании терроризма, возбужденное против экоактивистки-иноагента Евгении Чириковой*, связано с ее интервью, в котором она поддержала запрещенный в РФ Легион "Свобода России"**, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В июле против Чириковой* было возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ, она была объявлена в розыск. Тогда сообщалось, что, по версии следствия, Чирикова* на одном из видеохостингов опубликовала видео, в котором, согласно исследованию, содержится ложь о действиях российской армии против мирного населения Украины. Она была объявлена в федеральный розыск. Накануне в ГСУ СК по Москве сообщили РИА Новости о возбуждении нового уголовного дела в отношении Чириковой* по статье о публичном оправдании терроризма. "По предварительной информации, поводом для возбуждения нового уголовного дела в отношении Евгении Чириковой* послужило ее интервью, в котором выявлены признаки оправдания действий запрещенного в РФ Легиона "Свобода России"**, - сказал собеседник агентства. Также ранее сообщалось, что против Чириковой* в РФ расследуются и другие уголовные дела: об "организации террористического сообщества и участии в нем", "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде", "содействии террористической деятельности". В январе Минюст включил Чирикову* в список иноагентов, позднее она была внесена в список террористов и экстремистов в России. Она выступала против СВО; распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике; является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России. Сыктывкарский городской суд в апреле сообщил о заочном аресте Чириковой* по обвинению в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Запрещенная в России террористические организация.

https://ria.ru/20240716/chirikova-1960048511.html

https://ria.ru/20240725/arest-1961988189.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, москва, евгения чирикова , следственный комитет россии (ск рф), происшествия