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В бундестаге подняли вопрос об отправке немецких военных на Украину - РИА Новости, 03.11.2024
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12:51 03.11.2024 (обновлено: 12:52 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/bundestag-1981679360.html
В бундестаге подняли вопрос об отправке немецких военных на Украину
В бундестаге подняли вопрос об отправке немецких военных на Украину - РИА Новости, 03.11.2024
В бундестаге подняли вопрос об отправке немецких военных на Украину
Депутаты бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (BSW) призвали федеральное правительство Германии предоставить объяснения после РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T12:51
2024-11-03T12:52
в мире
германия
украина
афганистан
олаф шольц
бундесвер германии
министерство обороны рф (минобороны рф)
политика
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Депутаты бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (BSW) призвали федеральное правительство Германии предоставить объяснения после сообщений СМИ о присутствии немецких солдат на Украине, пишет "Лента.ру" со ссылкой на документ."По нашему мнению, пребывание солдат Бундесвера на Украине и, следовательно, в зоне боевых действий (...) затрагивает вопросы международного права, касающиеся условий, при которых Федеративная Республика сама может стать стороной войны", — говорится в обращении политиков.Депутаты в письме ссылаются на статью издания Business Insider от 15 октября этого года, в которой сообщалось о присутствии немецких военных в течение нескольких месяцев с начала лета 2024 года в рамках миссии Североатлантического альянса по содействию безопасности и тренировке военных на Украине.В середине сентября солдат бундесвера отозвали с Украины по приказу Федерального министерства обороны, отмечается в документе.Немецкие политики потребовали объяснений от федерального правительства, поскольку канцлер Германии Олаф Шольц много раз настаивал на том, что солдаты ФРГ не будут участвовать в конфликте на Украине, а также призвали сделать все возможное, чтобы избежать эскалации боевых действий и прийти к прекращению огня.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981670963.html
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в мире, германия, украина, афганистан, олаф шольц, бундесвер германии, министерство обороны рф (минобороны рф), политика
В мире, Германия, Украина, Афганистан, Олаф Шольц, Бундесвер Германии, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Политика
В бундестаге подняли вопрос об отправке немецких военных на Украину

Партия BSW в бундестаге подняла вопрос о присутствии немецких военных на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военные во время учений на полигоне в Пабраде, Литва
Немецкие военные во время учений на полигоне в Пабраде, Литва - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военные во время учений на полигоне в Пабраде, Литва. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Депутаты бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (BSW) призвали федеральное правительство Германии предоставить объяснения после сообщений СМИ о присутствии немецких солдат на Украине, пишет "Лента.ру" со ссылкой на документ.
«
"По нашему мнению, пребывание солдат Бундесвера на Украине и, следовательно, в зоне боевых действий (...) затрагивает вопросы международного права, касающиеся условий, при которых Федеративная Республика сама может стать стороной войны", — говорится в обращении политиков.
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Депутаты в письме ссылаются на статью издания Business Insider от 15 октября этого года, в которой сообщалось о присутствии немецких военных в течение нескольких месяцев с начала лета 2024 года в рамках миссии Североатлантического альянса по содействию безопасности и тренировке военных на Украине.
В середине сентября солдат бундесвера отозвали с Украины по приказу Федерального министерства обороны, отмечается в документе.
Немецкие политики потребовали объяснений от федерального правительства, поскольку канцлер Германии Олаф Шольц много раз настаивал на том, что солдаты ФРГ не будут участвовать в конфликте на Украине, а также призвали сделать все возможное, чтобы избежать эскалации боевых действий и прийти к прекращению огня.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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