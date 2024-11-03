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Москвич получил год исправительных работ за кражу букета из 44 белых роз - РИА Новости, 03.11.2024
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07:14 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/buket-1981647279.html
Москвич получил год исправительных работ за кражу букета из 44 белых роз
Москвич получил год исправительных работ за кражу букета из 44 белых роз - РИА Новости, 03.11.2024
Москвич получил год исправительных работ за кражу букета из 44 белых роз
Суд назначил москвичу наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% из его доходов в пользу государства за кражу из цветочного... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T07:14
2024-11-03T07:14
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Суд назначил москвичу наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% из его доходов в пользу государства за кражу из цветочного магазина 44 белых роз сорта "Кэндллайт" на общую сумму 4 тысячи 378 рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Согласно имеющимся данным собеседника агентства, мужчина, находясь в цветочном магазине, открыл холодильник с цветами и забрал с полки букет из 44 белых роз. Как оказалось, свидетель произошедшего требовал от грабителя прекратить данные действия, однако тот с места преступления скрылся. Так, москвич причинил цветочному магазину незначительный материальный ущерб - 4 тысячи 378 рублей. Более того, обвиняемый ранее уже был судим, на момент совершения кражи его судимости были не сняты и не погашены. Вину мужчина полностью признал, также суд учел и то, что он положительно характеризуется, имеет на иждивении родственников. Учитывая все перечисленные факты, суд назначил москвичу наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием из заработка 10% в доход государства.
https://ria.ru/20241102/arest-1981608680.html
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происшествия
Происшествия
Москвич получил год исправительных работ за кражу букета из 44 белых роз

Суд назначил москвичу год исправительных работ за кражу букета из 44 белых роз

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Суд назначил москвичу наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% из его доходов в пользу государства за кражу из цветочного магазина 44 белых роз сорта "Кэндллайт" на общую сумму 4 тысячи 378 рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Согласно имеющимся данным собеседника агентства, мужчина, находясь в цветочном магазине, открыл холодильник с цветами и забрал с полки букет из 44 белых роз. Как оказалось, свидетель произошедшего требовал от грабителя прекратить данные действия, однако тот с места преступления скрылся. Так, москвич причинил цветочному магазину незначительный материальный ущерб - 4 тысячи 378 рублей.
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Более того, обвиняемый ранее уже был судим, на момент совершения кражи его судимости были не сняты и не погашены. Вину мужчина полностью признал, также суд учел и то, что он положительно характеризуется, имеет на иждивении родственников.
Учитывая все перечисленные факты, суд назначил москвичу наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием из заработка 10% в доход государства.
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