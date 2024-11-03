Рейтинг@Mail.ru
В брошюрах ВСУ рассказывают о "подвигах" сдавшихся в плен солдат "Азова"* - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:29 03.11.2024 (обновлено: 08:43 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/broshyura-1981645447.html
В брошюрах ВСУ рассказывают о "подвигах" сдавшихся в плен солдат "Азова"*
В брошюрах ВСУ рассказывают о "подвигах" сдавшихся в плен солдат "Азова"* - РИА Новости, 03.11.2024
В брошюрах ВСУ рассказывают о "подвигах" сдавшихся в плен солдат "Азова"*
В распоряжение РИА Новости попала брошюра с программой тренингов мобилизованных ВСУ – в разделе идеологической подготовки авторы документа восхваляют и называют РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T06:29
2024-11-03T08:43
специальная военная операция на украине
справки
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
правый сектор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981651999_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d59d4e64b68f9803fc9efa1fe188eb73.jpg
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В распоряжение РИА Новости попала брошюра с программой тренингов мобилизованных ВСУ – в разделе идеологической подготовки авторы документа восхваляют и называют "героями" боевиков нацбата "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация), которые стреляли по мирным жителям и сдались в плен после штурма "Азовстали". Документ, изъятый у ликвидированного боевика ВСУ, издан в 2022-2023 годах. Подписал его бывший тогда начальником генштаба ВСУ Сергей Шаптала. В брошюре содержится таблица с занятиями на месяц. В общей сложности на подготовку боевиков ВСУ выделяются 290 часов занятий, из них менее 70 часов отводится на тактическую подготовку, 60 - на огневую, 11 - на психологическую и 7 на так называемую национально-патриотическую. Программа идеологической подготовки мобилизованного содержит несколько тезисов, включая нарратив о якобы "захватнической политике" и "имперских амбициях" России, а также о "геноциде украинского народа". В материалах документа также приводится тезис о становлении "независимого украинского государства" в 1917-1921 годах. Авторы брошюры пытаются расчеловечить образ российского военнослужащих, огульно обвиняя в зверствах, а также разуверить мобилизованных ВСУ в непобедимости российской армии. При этом они не упоминают, что именно ВСУ и нацбаты фигурируют в делах о расстрелах пленных и пытках. Кроме того, в брошюре воспеваются "героизм и силу духа" боевиков "Азова"*, которые сдались в плен после штурма "Азовстали". Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики запрещённого в РФ нацполка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода. "Азов"* изначально был создан как спецподразделение национальной гвардии Украины после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова"* входят лица, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов"* по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны". СК сообщал 23 февраля 2022 года, что получил неопровержимые доказательства совершения членами "Азова"*, а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. Уже в ходе СВО боевики "Азова"* удерживали мирных граждан в Мариуполе, используя их в качестве "живого щита". Как отмечают эксперты, эту тактику использовали подразделения СС в гитлеровской Германии, а позже - террористы.* Террористическая организация, запрещенная в России.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981644981.html
https://ria.ru/20241103/natsionalizatsiya-1981644668.html
https://ria.ru/20241103/raschet-1981643268.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Брошюра ВСУ с программой тренингов для мобилизованных
В распоряжение РИА Новости попала брошюра ВСУ с программой тренингов для мобилизованных. В программе – расписание занятий на месяц, включая тактическую и огневую подготовку, а также национально-идеологическая обработка. Будущим солдатам ВСУ рассказывают про "мифы" о российской армии, раскрывают "настоящую" украинскую историю и, например, восхваляют "геройства" боевиков запрещённого в России нацполка "Азов", сдавшихся в плен после штурма "Азовстали".
2024-11-03T06:29
true
PT2M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981651999_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_98358e865199180a23764e0c92fd5705.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор
Специальная военная операция на Украине, Справки, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Правый сектор
В брошюрах ВСУ рассказывают о "подвигах" сдавшихся в плен солдат "Азова"*

Мобилизованным на Украине рассказывают о "геройствах" сдавшихся в плен "азовцев"

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В распоряжение РИА Новости попала брошюра с программой тренингов мобилизованных ВСУ – в разделе идеологической подготовки авторы документа восхваляют и называют "героями" боевиков нацбата "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация), которые стреляли по мирным жителям и сдались в плен после штурма "Азовстали".
Документ, изъятый у ликвидированного боевика ВСУ, издан в 2022-2023 годах. Подписал его бывший тогда начальником генштаба ВСУ Сергей Шаптала.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
"В течение месяца". В Киеве раскрыли, что США готовят Зеленскому
06:15
В брошюре содержится таблица с занятиями на месяц. В общей сложности на подготовку боевиков ВСУ выделяются 290 часов занятий, из них менее 70 часов отводится на тактическую подготовку, 60 - на огневую, 11 - на психологическую и 7 на так называемую национально-патриотическую.
Программа идеологической подготовки мобилизованного содержит несколько тезисов, включая нарратив о якобы "захватнической политике" и "имперских амбициях" России, а также о "геноциде украинского народа". В материалах документа также приводится тезис о становлении "независимого украинского государства" в 1917-1921 годах.
Авторы брошюры пытаются расчеловечить образ российского военнослужащих, огульно обвиняя в зверствах, а также разуверить мобилизованных ВСУ в непобедимости российской армии. При этом они не упоминают, что именно ВСУ и нацбаты фигурируют в делах о расстрелах пленных и пытках.
Кроме того, в брошюре воспеваются "героизм и силу духа" боевиков "Азова"*, которые сдались в плен после штурма "Азовстали".
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Крыму национализируют активы стран, поддерживающих агрессию против России
06:04
Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики запрещённого в РФ нацполка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
"Азов"* изначально был создан как спецподразделение национальной гвардии Украины после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова"* входят лица, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов"* по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
СК сообщал 23 февраля 2022 года, что получил неопровержимые доказательства совершения членами "Азова"*, а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. Уже в ходе СВО боевики "Азова"* удерживали мирных граждан в Мариуполе, используя их в качестве "живого щита". Как отмечают эксперты, эту тактику использовали подразделения СС в гитлеровской Германии, а позже - террористы.
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Угледаре расчет ЗРК "Бук-М1" уничтожил более десяти снарядов "Града" ВСУ
05:10
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
 
Специальная военная операция на УкраинеСправкиРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Правый сектор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала