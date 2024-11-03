https://ria.ru/20241103/broshyura-1981645447.html
В брошюрах ВСУ рассказывают о "подвигах" сдавшихся в плен солдат "Азова"*
В брошюрах ВСУ рассказывают о "подвигах" сдавшихся в плен солдат "Азова"* - РИА Новости, 03.11.2024
В брошюрах ВСУ рассказывают о "подвигах" сдавшихся в плен солдат "Азова"*
В распоряжение РИА Новости попала брошюра с программой тренингов мобилизованных ВСУ – в разделе идеологической подготовки авторы документа восхваляют и называют РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T06:29
2024-11-03T06:29
2024-11-03T08:43
специальная военная операция на украине
справки
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
правый сектор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981651999_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d59d4e64b68f9803fc9efa1fe188eb73.jpg
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В распоряжение РИА Новости попала брошюра с программой тренингов мобилизованных ВСУ – в разделе идеологической подготовки авторы документа восхваляют и называют "героями" боевиков нацбата "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация), которые стреляли по мирным жителям и сдались в плен после штурма "Азовстали". Документ, изъятый у ликвидированного боевика ВСУ, издан в 2022-2023 годах. Подписал его бывший тогда начальником генштаба ВСУ Сергей Шаптала. В брошюре содержится таблица с занятиями на месяц. В общей сложности на подготовку боевиков ВСУ выделяются 290 часов занятий, из них менее 70 часов отводится на тактическую подготовку, 60 - на огневую, 11 - на психологическую и 7 на так называемую национально-патриотическую. Программа идеологической подготовки мобилизованного содержит несколько тезисов, включая нарратив о якобы "захватнической политике" и "имперских амбициях" России, а также о "геноциде украинского народа". В материалах документа также приводится тезис о становлении "независимого украинского государства" в 1917-1921 годах. Авторы брошюры пытаются расчеловечить образ российского военнослужащих, огульно обвиняя в зверствах, а также разуверить мобилизованных ВСУ в непобедимости российской армии. При этом они не упоминают, что именно ВСУ и нацбаты фигурируют в делах о расстрелах пленных и пытках. Кроме того, в брошюре воспеваются "героизм и силу духа" боевиков "Азова"*, которые сдались в плен после штурма "Азовстали". Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики запрещённого в РФ нацполка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода. "Азов"* изначально был создан как спецподразделение национальной гвардии Украины после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова"* входят лица, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов"* по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны". СК сообщал 23 февраля 2022 года, что получил неопровержимые доказательства совершения членами "Азова"*, а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. Уже в ходе СВО боевики "Азова"* удерживали мирных граждан в Мариуполе, используя их в качестве "живого щита". Как отмечают эксперты, эту тактику использовали подразделения СС в гитлеровской Германии, а позже - террористы.* Террористическая организация, запрещенная в России.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981644981.html
https://ria.ru/20241103/natsionalizatsiya-1981644668.html
https://ria.ru/20241103/raschet-1981643268.html
россия
украина
донбасс
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Брошюра ВСУ с программой тренингов для мобилизованных
В распоряжение РИА Новости попала брошюра ВСУ с программой тренингов для мобилизованных. В программе – расписание занятий на месяц, включая тактическую и огневую подготовку, а также национально-идеологическая обработка. Будущим солдатам ВСУ рассказывают про "мифы" о российской армии, раскрывают "настоящую" украинскую историю и, например, восхваляют "геройства" боевиков запрещённого в России нацполка "Азов", сдавшихся в плен после штурма "Азовстали".
2024-11-03T06:29
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор
Специальная военная операция на Украине, Справки, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Правый сектор
В брошюрах ВСУ рассказывают о "подвигах" сдавшихся в плен солдат "Азова"*
Мобилизованным на Украине рассказывают о "геройствах" сдавшихся в плен "азовцев"
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В распоряжение РИА Новости попала брошюра с программой тренингов мобилизованных ВСУ – в разделе идеологической подготовки авторы документа восхваляют и называют "героями" боевиков нацбата "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация), которые стреляли по мирным жителям и сдались в плен после штурма "Азовстали".
Документ, изъятый у ликвидированного боевика ВСУ, издан в 2022-2023 годах. Подписал его бывший тогда начальником генштаба ВСУ Сергей Шаптала.
В брошюре содержится таблица с занятиями на месяц. В общей сложности на подготовку боевиков ВСУ выделяются 290 часов занятий, из них менее 70 часов отводится на тактическую подготовку, 60 - на огневую, 11 - на психологическую и 7 на так называемую национально-патриотическую.
Программа идеологической подготовки мобилизованного содержит несколько тезисов, включая нарратив о якобы "захватнической политике" и "имперских амбициях" России, а также о "геноциде украинского народа". В материалах документа также приводится тезис о становлении "независимого украинского государства" в 1917-1921 годах.
Авторы брошюры пытаются расчеловечить образ российского военнослужащих, огульно обвиняя в зверствах, а также разуверить мобилизованных ВСУ в непобедимости российской армии. При этом они не упоминают, что именно ВСУ и нацбаты фигурируют в делах о расстрелах пленных и пытках.
Кроме того, в брошюре воспеваются "героизм и силу духа" боевиков "Азова"*, которые сдались в плен после штурма "Азовстали".
Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики запрещённого в РФ нацполка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
"Азов"* изначально был создан как спецподразделение национальной гвардии Украины
после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова"* входят лица, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* участвовал в украинской военной операции в Донбассе
. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов"* по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
СК
сообщал 23 февраля 2022 года, что получил неопровержимые доказательства совершения членами "Азова"*, а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор
"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. Уже в ходе СВО боевики "Азова"* удерживали мирных граждан в Мариуполе
, используя их в качестве "живого щита". Как отмечают эксперты, эту тактику использовали подразделения СС в гитлеровской Германии
, а позже - террористы.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.