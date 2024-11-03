https://ria.ru/20241103/broshyura-1981645447.html

В брошюрах ВСУ рассказывают о "подвигах" сдавшихся в плен солдат "Азова"*

В брошюрах ВСУ рассказывают о "подвигах" сдавшихся в плен солдат "Азова"* - РИА Новости, 03.11.2024

В брошюрах ВСУ рассказывают о "подвигах" сдавшихся в плен солдат "Азова"*

В распоряжение РИА Новости попала брошюра с программой тренингов мобилизованных ВСУ – в разделе идеологической подготовки авторы документа восхваляют и называют РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T06:29

2024-11-03T06:29

2024-11-03T08:43

специальная военная операция на украине

справки

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

правый сектор

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В распоряжение РИА Новости попала брошюра с программой тренингов мобилизованных ВСУ – в разделе идеологической подготовки авторы документа восхваляют и называют "героями" боевиков нацбата "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация), которые стреляли по мирным жителям и сдались в плен после штурма "Азовстали". Документ, изъятый у ликвидированного боевика ВСУ, издан в 2022-2023 годах. Подписал его бывший тогда начальником генштаба ВСУ Сергей Шаптала. В брошюре содержится таблица с занятиями на месяц. В общей сложности на подготовку боевиков ВСУ выделяются 290 часов занятий, из них менее 70 часов отводится на тактическую подготовку, 60 - на огневую, 11 - на психологическую и 7 на так называемую национально-патриотическую. Программа идеологической подготовки мобилизованного содержит несколько тезисов, включая нарратив о якобы "захватнической политике" и "имперских амбициях" России, а также о "геноциде украинского народа". В материалах документа также приводится тезис о становлении "независимого украинского государства" в 1917-1921 годах. Авторы брошюры пытаются расчеловечить образ российского военнослужащих, огульно обвиняя в зверствах, а также разуверить мобилизованных ВСУ в непобедимости российской армии. При этом они не упоминают, что именно ВСУ и нацбаты фигурируют в делах о расстрелах пленных и пытках. Кроме того, в брошюре воспеваются "героизм и силу духа" боевиков "Азова"*, которые сдались в плен после штурма "Азовстали". Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики запрещённого в РФ нацполка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода. "Азов"* изначально был создан как спецподразделение национальной гвардии Украины после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова"* входят лица, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов"* по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны". СК сообщал 23 февраля 2022 года, что получил неопровержимые доказательства совершения членами "Азова"*, а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. Уже в ходе СВО боевики "Азова"* удерживали мирных граждан в Мариуполе, используя их в качестве "живого щита". Как отмечают эксперты, эту тактику использовали подразделения СС в гитлеровской Германии, а позже - террористы.* Террористическая организация, запрещенная в России.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981644981.html

https://ria.ru/20241103/natsionalizatsiya-1981644668.html

https://ria.ru/20241103/raschet-1981643268.html

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Брошюра ВСУ с программой тренингов для мобилизованных В распоряжение РИА Новости попала брошюра ВСУ с программой тренингов для мобилизованных. В программе – расписание занятий на месяц, включая тактическую и огневую подготовку, а также национально-идеологическая обработка. Будущим солдатам ВСУ рассказывают про "мифы" о российской армии, раскрывают "настоящую" украинскую историю и, например, восхваляют "геройства" боевиков запрещённого в России нацполка "Азов", сдавшихся в плен после штурма "Азовстали". 2024-11-03T06:29 true PT2M18S

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справки, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор