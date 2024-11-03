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Британия еще не столкнулась со всеми последствиями Brexit, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2024
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17:12 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/britanija-1981710081.html
Британия еще не столкнулась со всеми последствиями Brexit, пишут СМИ
Британия еще не столкнулась со всеми последствиями Brexit, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2024
Британия еще не столкнулась со всеми последствиями Brexit, пишут СМИ
Великобритания еще не столкнулась с 60% последствий своего выхода из ЕС, сообщает газета Independent со ссылкой на экономического секретаря Казначейства... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T17:12
2024-11-03T17:12
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Великобритания еще не столкнулась с 60% последствий своего выхода из ЕС, сообщает газета Independent со ссылкой на экономического секретаря Казначейства Великобритании Тюлип Сидик. “Сидик заявила, что 60% последствий Brexit еще не материализовались”, - пишет издание. Отмечается, что Сидик заявила, что объемы экспорта и импорта Великобритании в конечном счете будут на 15% ниже, чем если бы страна осталась в ЕС. Газета подчеркивает, что Сидик опиралась на данные британского Бюро по бюджетной ответственности (OBR). На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times писала, что Великобритания перестала быть значимым центром торговли из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия.
https://ria.ru/20240122/germaniya-1922802873.html
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в мире, великобритания, евросоюз
В мире, Великобритания, Евросоюз
Британия еще не столкнулась со всеми последствиями Brexit, пишут СМИ

Independent: Британия еще не столкнулась с 60% последствий своего выхода из ЕС

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУчастник акции у здания парламента в Лондоне
Участник акции у здания парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Участник акции у здания парламента в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Великобритания еще не столкнулась с 60% последствий своего выхода из ЕС, сообщает газета Independent со ссылкой на экономического секретаря Казначейства Великобритании Тюлип Сидик.
“Сидик заявила, что 60% последствий Brexit еще не материализовались”, - пишет издание.
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Отмечается, что Сидик заявила, что объемы экспорта и импорта Великобритании в конечном счете будут на 15% ниже, чем если бы страна осталась в ЕС.
Газета подчеркивает, что Сидик опиралась на данные британского Бюро по бюджетной ответственности (OBR).
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times писала, что Великобритания перестала быть значимым центром торговли из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия.
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