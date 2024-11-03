https://ria.ru/20241103/brechalov-1981659152.html

Бречалов поздравил новых "Почетных граждан Удмуртии" с высоким званием

Бречалов поздравил новых "Почетных граждан Удмуртии" с высоким званием - РИА Новости, 03.11.2024

Бречалов поздравил новых "Почетных граждан Удмуртии" с высоким званием

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей региона с присвоением звания "Почетный гражданин Удмуртской Республики", сообщила пресс-служба руководителя... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T09:55

2024-11-03T09:55

2024-11-03T09:55

удмуртская республика

общество

ижевск

россия

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg

УФА, 3 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей региона с присвоением звания "Почетный гражданин Удмуртской Республики", сообщила пресс-служба руководителя республики. Государственный прием от Бречалова, посвященный Дню народного единства и Дню государственности Удмуртии, прошел в Доме Дружбы народов в Ижевске. Глава республики поздравил с присвоением звания "Почетный гражданин Удмуртской Республики" заместителя председателя региональной общественной организации "Музыкальное общество Удмуртской Республики" Валерия Митрофанова, полковника полиции, командира ОМОН Росгвардии по Удмуртии Олега Матвеева и генерального директора предприятия "Шаркан-трикотаж" Надежду Зайнакову. Он напомнил, что в этом году "Почетным гражданином Удмуртской Республики" уже стал генеральный директор завода "Элеконд" Анатолий Наумов, информирует пресс-служба. "Этого звания удостаиваются истинные патриоты. Спасибо огромное за ваш многолетний труд и за вашу преданность родной Удмуртии", - приводятся слова Бречалова. По данным региональных властей, Валерий Яковлевич Митрофанов - художественный руководитель капеллы мальчиков и юношей "Ингур". Под его руководством капелла неоднократно представляла детское исполнительское искусство Удмуртии за ее пределами, является победителем большого количества конкурсов международного и всероссийского уровней. Митрофанов - бессменный организатор и художественный руководитель ежегодных региональных фестивалей мужских, юношеских, вокальных ансамблей и хоров мальчиков "Мужское певческое братство", которые проводятся с 1995 года. По масштабу и творческому уровню фестивали не имеют аналогов в России, вышли за рамки региональных и вносят большой вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи. Олег Дмитриевич Матвеев прошел путь от милиционера до командира отряда мобильного особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике, рассказали в пресс-службе. "Служить Отечеству я решил еще со школы. С братом занимались парашютным спортом, борьбой, боксом, дзюдо. Проходил службу в Афганистане, был ранен. Мог демобилизоваться. Но, когда после лечения вернулся на службу, понял, что здесь мое место. Служба – это же не звезды на погонах и красивая форма. Это большая ответственность. Не дается ничего легко. Нужно бороться. Считаю, что мои годы службы не пройдены напрасно. Для меня благополучие и покой граждан и государства – это самое важное. Ради этого вся моя служба", - цитирует пресс-служба Матвеева. Матвеев 15 раз направлялся в служебную командировку в Северо-Кавказский регион, воевал в зоне специальной военной операции, за время службы был 4 раза ранен. За проявленную доблесть и отвагу награжден государственными наградами Российской Федерации: трижды Орденом "Мужества", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степеней, пятью медалями "За отвагу", медалью "За отличие в охране общественного порядка", добавили в пресс-службе. "В Ижевске школа кадетского движения названа его именем, он часто сам бывает в школе, уделяет большое внимание патриотическому воспитанию школьников и молодежи. Сегодня зал торжественного приема поздравлял Олега Матвеева стоя", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, весь трудовой путь Надежды Георгиевны Зайнаковой связан с фабрикой "Шаркан-трикотаж". Она начала с простого упаковщика тары. Без отрыва от производства закончила Казанский техникум легкой промышленности, а потом и Удмуртский государственный университет. Росла и карьера - делопроизводитель, инженер по труду, главный инженер, генеральный директор предприятия. Ее общий трудовой стаж 47 лет. "У фабрики были и тяжелые периоды. Но каждый раз коллективу под руководством Надежды Зайнаковой удавалось не только преодолевать трудности, но и достигать новых вершин. Сейчас "Шаркан-трикотаж" один из крупнейших в стране предприятий текстильной промышленности с новыми технологиями производства трикотажных изделий. Ежегодно на фабрике разрабатываются и внедряются в производство 500 новых моделей одежды. Сейчас география оптовых поставок включает более 80 регионов, а розничная сеть насчитывает 12 магазинов и интернет-магазин. Сегодня Надежда Георгиевна не смогла присутствовать на мероприятии. Александр Бречалов отметил, что поздравит в Шаркане при земляках и перед сотрудниками", - сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20240922/udmurtiya-1974067838.html

https://ria.ru/20240916/konkurs-1973049494.html

https://ria.ru/20241102/nikolaj-1981610866.html

ижевск

россия

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ижевск, россия, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)