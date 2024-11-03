https://ria.ru/20241103/brechalov-1981659152.html
Бречалов поздравил новых "Почетных граждан Удмуртии" с высоким званием
Бречалов поздравил новых "Почетных граждан Удмуртии" с высоким званием - РИА Новости, 03.11.2024
Бречалов поздравил новых "Почетных граждан Удмуртии" с высоким званием
Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей региона с присвоением звания "Почетный гражданин Удмуртской Республики", сообщила пресс-служба руководителя... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T09:55
2024-11-03T09:55
2024-11-03T09:55
удмуртская республика
общество
ижевск
россия
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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УФА, 3 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей региона с присвоением звания "Почетный гражданин Удмуртской Республики", сообщила пресс-служба руководителя республики. Государственный прием от Бречалова, посвященный Дню народного единства и Дню государственности Удмуртии, прошел в Доме Дружбы народов в Ижевске. Глава республики поздравил с присвоением звания "Почетный гражданин Удмуртской Республики" заместителя председателя региональной общественной организации "Музыкальное общество Удмуртской Республики" Валерия Митрофанова, полковника полиции, командира ОМОН Росгвардии по Удмуртии Олега Матвеева и генерального директора предприятия "Шаркан-трикотаж" Надежду Зайнакову. Он напомнил, что в этом году "Почетным гражданином Удмуртской Республики" уже стал генеральный директор завода "Элеконд" Анатолий Наумов, информирует пресс-служба. "Этого звания удостаиваются истинные патриоты. Спасибо огромное за ваш многолетний труд и за вашу преданность родной Удмуртии", - приводятся слова Бречалова. По данным региональных властей, Валерий Яковлевич Митрофанов - художественный руководитель капеллы мальчиков и юношей "Ингур". Под его руководством капелла неоднократно представляла детское исполнительское искусство Удмуртии за ее пределами, является победителем большого количества конкурсов международного и всероссийского уровней. Митрофанов - бессменный организатор и художественный руководитель ежегодных региональных фестивалей мужских, юношеских, вокальных ансамблей и хоров мальчиков "Мужское певческое братство", которые проводятся с 1995 года. По масштабу и творческому уровню фестивали не имеют аналогов в России, вышли за рамки региональных и вносят большой вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи. Олег Дмитриевич Матвеев прошел путь от милиционера до командира отряда мобильного особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике, рассказали в пресс-службе. "Служить Отечеству я решил еще со школы. С братом занимались парашютным спортом, борьбой, боксом, дзюдо. Проходил службу в Афганистане, был ранен. Мог демобилизоваться. Но, когда после лечения вернулся на службу, понял, что здесь мое место. Служба – это же не звезды на погонах и красивая форма. Это большая ответственность. Не дается ничего легко. Нужно бороться. Считаю, что мои годы службы не пройдены напрасно. Для меня благополучие и покой граждан и государства – это самое важное. Ради этого вся моя служба", - цитирует пресс-служба Матвеева. Матвеев 15 раз направлялся в служебную командировку в Северо-Кавказский регион, воевал в зоне специальной военной операции, за время службы был 4 раза ранен. За проявленную доблесть и отвагу награжден государственными наградами Российской Федерации: трижды Орденом "Мужества", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степеней, пятью медалями "За отвагу", медалью "За отличие в охране общественного порядка", добавили в пресс-службе. "В Ижевске школа кадетского движения названа его именем, он часто сам бывает в школе, уделяет большое внимание патриотическому воспитанию школьников и молодежи. Сегодня зал торжественного приема поздравлял Олега Матвеева стоя", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, весь трудовой путь Надежды Георгиевны Зайнаковой связан с фабрикой "Шаркан-трикотаж". Она начала с простого упаковщика тары. Без отрыва от производства закончила Казанский техникум легкой промышленности, а потом и Удмуртский государственный университет. Росла и карьера - делопроизводитель, инженер по труду, главный инженер, генеральный директор предприятия. Ее общий трудовой стаж 47 лет. "У фабрики были и тяжелые периоды. Но каждый раз коллективу под руководством Надежды Зайнаковой удавалось не только преодолевать трудности, но и достигать новых вершин. Сейчас "Шаркан-трикотаж" один из крупнейших в стране предприятий текстильной промышленности с новыми технологиями производства трикотажных изделий. Ежегодно на фабрике разрабатываются и внедряются в производство 500 новых моделей одежды. Сейчас география оптовых поставок включает более 80 регионов, а розничная сеть насчитывает 12 магазинов и интернет-магазин. Сегодня Надежда Георгиевна не смогла присутствовать на мероприятии. Александр Бречалов отметил, что поздравит в Шаркане при земляках и перед сотрудниками", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20240922/udmurtiya-1974067838.html
https://ria.ru/20240916/konkurs-1973049494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ижевск, россия, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Удмуртская Республика, Общество, Ижевск, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
УФА, 3 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей региона с присвоением звания "Почетный гражданин Удмуртской Республики", сообщила пресс-служба руководителя республики.
Государственный прием от Бречалова, посвященный Дню народного единства и Дню государственности Удмуртии, прошел в Доме Дружбы народов в Ижевске
. Глава республики поздравил с присвоением звания "Почетный гражданин Удмуртской Республики" заместителя председателя региональной общественной организации "Музыкальное общество Удмуртской Республики" Валерия Митрофанова, полковника полиции, командира ОМОН Росгвардии
по Удмуртии Олега Матвеева и генерального директора предприятия "Шаркан-трикотаж" Надежду Зайнакову. Он напомнил, что в этом году "Почетным гражданином Удмуртской Республики" уже стал генеральный директор завода "Элеконд" Анатолий Наумов, информирует пресс-служба.
"Этого звания удостаиваются истинные патриоты. Спасибо огромное за ваш многолетний труд и за вашу преданность родной Удмуртии", - приводятся слова Бречалова.
По данным региональных властей, Валерий Яковлевич Митрофанов - художественный руководитель капеллы мальчиков и юношей "Ингур". Под его руководством капелла неоднократно представляла детское исполнительское искусство Удмуртии за ее пределами, является победителем большого количества конкурсов международного и всероссийского уровней. Митрофанов - бессменный организатор и художественный руководитель ежегодных региональных фестивалей мужских, юношеских, вокальных ансамблей и хоров мальчиков "Мужское певческое братство", которые проводятся с 1995 года. По масштабу и творческому уровню фестивали не имеют аналогов в России
, вышли за рамки региональных и вносят большой вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи.
Олег Дмитриевич Матвеев прошел путь от милиционера до командира отряда мобильного особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике
, рассказали в пресс-службе. "Служить Отечеству я решил еще со школы. С братом занимались парашютным спортом, борьбой, боксом, дзюдо. Проходил службу в Афганистане
, был ранен. Мог демобилизоваться. Но, когда после лечения вернулся на службу, понял, что здесь мое место. Служба – это же не звезды на погонах и красивая форма. Это большая ответственность. Не дается ничего легко. Нужно бороться. Считаю, что мои годы службы не пройдены напрасно. Для меня благополучие и покой граждан и государства – это самое важное. Ради этого вся моя служба", - цитирует пресс-служба Матвеева.
Матвеев 15 раз направлялся в служебную командировку в Северо-Кавказский регион, воевал в зоне специальной военной операции, за время службы был 4 раза ранен. За проявленную доблесть и отвагу награжден государственными наградами Российской Федерации: трижды Орденом "Мужества", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степеней, пятью медалями "За отвагу", медалью "За отличие в охране общественного порядка", добавили в пресс-службе.
"В Ижевске школа кадетского движения названа его именем, он часто сам бывает в школе, уделяет большое внимание патриотическому воспитанию школьников и молодежи. Сегодня зал торжественного приема поздравлял Олега Матвеева стоя", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, весь трудовой путь Надежды Георгиевны Зайнаковой связан с фабрикой "Шаркан-трикотаж". Она начала с простого упаковщика тары. Без отрыва от производства закончила Казанский техникум легкой промышленности, а потом и Удмуртский государственный университет. Росла и карьера - делопроизводитель, инженер по труду, главный инженер, генеральный директор предприятия. Ее общий трудовой стаж 47 лет.
"У фабрики были и тяжелые периоды. Но каждый раз коллективу под руководством Надежды Зайнаковой удавалось не только преодолевать трудности, но и достигать новых вершин. Сейчас "Шаркан-трикотаж" один из крупнейших в стране предприятий текстильной промышленности с новыми технологиями производства трикотажных изделий. Ежегодно на фабрике разрабатываются и внедряются в производство 500 новых моделей одежды. Сейчас география оптовых поставок включает более 80 регионов, а розничная сеть насчитывает 12 магазинов и интернет-магазин. Сегодня Надежда Георгиевна не смогла присутствовать на мероприятии. Александр Бречалов отметил, что поздравит в Шаркане при земляках и перед сотрудниками", - сообщает пресс-служба.