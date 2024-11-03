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Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Орловской области
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Орловской области - РИА Новости, 03.11.2024
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Орловской области
Дежурные средства ПВО около 15.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Орловской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T16:41
2024-11-03T16:41
2024-11-03T16:43
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 15.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Орловской областью, сообщило Минобороны РФ."Третьего ноября около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.Ранее в воскресенье министерство сообщало об уничтожении в течение ночи 16 беспилотников над Ростовской, двух - над Белгородской и одного - над Волгоградской областями.
https://ria.ru/20241103/pvo-1981637559.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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орловская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, Безопасность
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Орловской области
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