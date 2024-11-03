https://ria.ru/20241103/bezopasnost-1981707214.html

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Орловской области

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Орловской области - РИА Новости, 03.11.2024

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Орловской области

Дежурные средства ПВО около 15.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Орловской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T16:41

2024-11-03T16:41

2024-11-03T16:43

специальная военная операция на украине

орловская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 15.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Орловской областью, сообщило Минобороны РФ."Третьего ноября около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.Ранее в воскресенье министерство сообщало об уничтожении в течение ночи 16 беспилотников над Ростовской, двух - над Белгородской и одного - над Волгоградской областями.

https://ria.ru/20241103/pvo-1981637559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

орловская область, россия, безопасность