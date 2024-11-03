https://ria.ru/20241103/berlin-1981683513.html

Пожар в поезде на железнодорожной станции в Берлине потушили

Пожар в поезде на железнодорожной станции в Берлине потушили - РИА Новости, 03.11.2024

Пожар в поезде на железнодорожной станции в Берлине потушили

Пожар в региональном поезде на железнодорожной станции Аренсфельде в Берлине потушен, пострадавших нет, железнодорожное сообщение возобновлено, сообщила... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T13:42

2024-11-03T13:42

2024-11-03T13:56

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пожар в региональном поезде на железнодорожной станции Аренсфельде в Берлине потушен, пострадавших нет, железнодорожное сообщение возобновлено, сообщила немецкая газета Berliner Morgenpost. Ранее газета Bild сообщила, что в субботу вечером на станции Арсенфельд в берлинском Марцане загорелся региональной поезд. Из-за тушения вокзал был закрыт. В момент возгорания в поезде находились пять пассажиров, которых вовремя вывели из горящего вагона машинист и проводник. "Пожарные завершили тушение рано утром. В воскресенье место пожара будет проверено еще раз. По данным железной дороги, с 0.30 (2.30 мск) движение снова осуществляется в обычном режиме", - пишет издание. Отмечается, что происшествие обошлось без пострадавших. В настоящий момент причина возгорания неизвестна, полиция выясняет обстоятельства случившегося. Поезд принадлежит частной компании Niederbarnimer Eisenbahn.

https://ria.ru/20240621/pozhar-1954525093.html

https://ria.ru/20240507/pozhar-1944327251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, берлин (город)