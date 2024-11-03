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Пожар в поезде на железнодорожной станции в Берлине потушили - РИА Новости, 03.11.2024
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13:42 03.11.2024 (обновлено: 13:56 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/berlin-1981683513.html
Пожар в поезде на железнодорожной станции в Берлине потушили
Пожар в поезде на железнодорожной станции в Берлине потушили - РИА Новости, 03.11.2024
Пожар в поезде на железнодорожной станции в Берлине потушили
Пожар в региональном поезде на железнодорожной станции Аренсфельде в Берлине потушен, пострадавших нет, железнодорожное сообщение возобновлено, сообщила... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T13:42
2024-11-03T13:56
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пожар в региональном поезде на железнодорожной станции Аренсфельде в Берлине потушен, пострадавших нет, железнодорожное сообщение возобновлено, сообщила немецкая газета Berliner Morgenpost. Ранее газета Bild сообщила, что в субботу вечером на станции Арсенфельд в берлинском Марцане загорелся региональной поезд. Из-за тушения вокзал был закрыт. В момент возгорания в поезде находились пять пассажиров, которых вовремя вывели из горящего вагона машинист и проводник. "Пожарные завершили тушение рано утром. В воскресенье место пожара будет проверено еще раз. По данным железной дороги, с 0.30 (2.30 мск) движение снова осуществляется в обычном режиме", - пишет издание. Отмечается, что происшествие обошлось без пострадавших. В настоящий момент причина возгорания неизвестна, полиция выясняет обстоятельства случившегося. Поезд принадлежит частной компании Niederbarnimer Eisenbahn.
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в мире, берлин (город)
В мире, Берлин (город)
Пожар в поезде на железнодорожной станции в Берлине потушили

Berliner Morgenpost: пожар в поезде на железнодорожной станции в Берлине потушен

© Кадр видео из соцсетейПожар в региональном поезде на железнодорожной станции Аренсфельде в Берлине. 2 ноября 2024
Пожар в региональном поезде на железнодорожной станции Аренсфельде в Берлине. 2 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пожар в региональном поезде на железнодорожной станции Аренсфельде в Берлине потушен, пострадавших нет, железнодорожное сообщение возобновлено, сообщила немецкая газета Berliner Morgenpost.
Ранее газета Bild сообщила, что в субботу вечером на станции Арсенфельд в берлинском Марцане загорелся региональной поезд. Из-за тушения вокзал был закрыт. В момент возгорания в поезде находились пять пассажиров, которых вовремя вывели из горящего вагона машинист и проводник.
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"Пожарные завершили тушение рано утром. В воскресенье место пожара будет проверено еще раз. По данным железной дороги, с 0.30 (2.30 мск) движение снова осуществляется в обычном режиме", - пишет издание.
Отмечается, что происшествие обошлось без пострадавших.
В настоящий момент причина возгорания неизвестна, полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Поезд принадлежит частной компании Niederbarnimer Eisenbahn.
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