https://ria.ru/20241103/benin-1981660121.html

Российский посол рассказал об интересе Бенина и Того к "Росатому"

Российский посол рассказал об интересе Бенина и Того к "Росатому" - РИА Новости, 03.11.2024

Российский посол рассказал об интересе Бенина и Того к "Росатому"

Бенину и Того интересно взаимодействие с госкорпорацией "Росатом", Бенин в настоящее время рассматривает проект меморандума о взаимопонимании с этой компанией,... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:05

2024-11-03T10:05

2024-11-03T10:05

ядерные технологии

россия

бенин

африка

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Бенину и Того интересно взаимодействие с госкорпорацией "Росатом", Бенин в настоящее время рассматривает проект меморандума о взаимопонимании с этой компанией, заявил РИА Новости посол РФ Игорь Евдокимов. "Интерес к взаимодействию с "Росатомом" есть и у бенинцев, и у тоголезцев. В настоящее время на рассмотрении у министерства энергетики Бенина находится проект меморандума о взаимопонимании с российской госкорпорацией", - сказал Евдокимов в интервью агентству. Он добавил, что страны внимательно следят за расширением деятельности "Росатома" в Африке. "Однако о конкретике говорить пока рано", - заключил посол.

https://ria.ru/20241015/rosatom-1978125712.html

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бенин

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, бенин, африка, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"