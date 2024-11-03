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Российский посол рассказал об интересе Бенина и Того к "Росатому" - РИА Новости, 03.11.2024
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Ядерные технологии
 
10:05 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/benin-1981660121.html
Российский посол рассказал об интересе Бенина и Того к "Росатому"
Российский посол рассказал об интересе Бенина и Того к "Росатому" - РИА Новости, 03.11.2024
Российский посол рассказал об интересе Бенина и Того к "Росатому"
Бенину и Того интересно взаимодействие с госкорпорацией "Росатом", Бенин в настоящее время рассматривает проект меморандума о взаимопонимании с этой компанией,... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:05
2024-11-03T10:05
ядерные технологии
россия
бенин
африка
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Бенину и Того интересно взаимодействие с госкорпорацией "Росатом", Бенин в настоящее время рассматривает проект меморандума о взаимопонимании с этой компанией, заявил РИА Новости посол РФ Игорь Евдокимов. "Интерес к взаимодействию с "Росатомом" есть и у бенинцев, и у тоголезцев. В настоящее время на рассмотрении у министерства энергетики Бенина находится проект меморандума о взаимопонимании с российской госкорпорацией", - сказал Евдокимов в интервью агентству. Он добавил, что страны внимательно следят за расширением деятельности "Росатома" в Африке. "Однако о конкретике говорить пока рано", - заключил посол.
https://ria.ru/20241015/rosatom-1978125712.html
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россия, бенин, африка, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Россия, Бенин, Африка, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Российский посол рассказал об интересе Бенина и Того к "Росатому"

Посол Евдокимов: Бенину и Того интересно взаимодействие с "Росатомом"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Росатом"
Стенд госкорпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Бенину и Того интересно взаимодействие с госкорпорацией "Росатом", Бенин в настоящее время рассматривает проект меморандума о взаимопонимании с этой компанией, заявил РИА Новости посол РФ Игорь Евдокимов.
"Интерес к взаимодействию с "Росатомом" есть и у бенинцев, и у тоголезцев. В настоящее время на рассмотрении у министерства энергетики Бенина находится проект меморандума о взаимопонимании с российской госкорпорацией", - сказал Евдокимов в интервью агентству.
Он добавил, что страны внимательно следят за расширением деятельности "Росатома" в Африке. "Однако о конкретике говорить пока рано", - заключил посол.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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Ядерные технологииРоссияБенинАфрикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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