"Похитили и казнили". В США разгорелся предвыборный скандал из-за белки
В США возник скандал из-за усыпления известной в соцсетях белки Арахис
© Фото : @peanut_the_squirrel12Белка Арахис
© Фото : @peanut_the_squirrel12
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В американских СМИ и социальных сетях активно обсуждают изъятие популярной домашней белки Арахис у хозяина и усыпление животного в штате Нью-Йорк.
Как сообщает агентство Associated Press, хозяин Арахиса Джек Лонго подобрал белку семь лет назад детенышем после того, как мать бельчонка сбила машина. Позднее мужчина создал в социальной сети Instagram* аккаунт животного, на который подписались более 500 тысяч пользователей. В среду сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк изъяли Арахиса и жившего у Лонго енота Фреда, после чего обоих животных усыпили в целях профилактики бешенства. В департаменте охраны природы сослались на неоднократные жалобы на незаконное содержание диких животных. По данным AP, в штате запрещено держать изъятых из природы зверей без особой лицензии.
В Люблино ввели карантин из-за случая заражения бешенством
24 октября, 01:11
«
"Превысившее полномочия государство похитило и казнило белку-сироту", — прокомментировал инцидент миллиардер Илон Маск в социальной сети X.
В другом посте предприниматель также выразил мнение, что государству не следует вмешиваться в личные дела владельцев животных.
При этом сторонники Республиканской партии США превратили вопрос об эвтаназии белки в политический из-за того, что штат Нью-Йорк традиционно считается оплотом Демократической партии. Так, актер Шон Магуайр раскритиковал демократическое правительство штата за недостаточное внимание к убийцам и грабителям. Сын кандидата в президенты Трампа Дональд Трамп-младший, в свою очередь, обвинил демократов в том, что они занимаются уничтожением домашних белок вместо борьбы с незаконной миграцией в США.
Суд запретил москвичу держать в квартире 20 кошек
20 октября, 14:29
"Может быть, убийство Арахиса станет катализатором реальных изменений <...> в приоритетах нашего правительства", — заявил он.
Усыпление белки уже стало превращаться в очередной элемент кампании Дональда Трампа накануне президентских выборов. В частности, Маск заявил, что кандидат спасет всех белок, а прореспубликанский политический обозреватель Робби Старбак пообещал, что партия выиграет выборы ради Арахиса.
Выборы главы государства США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший американский лидер Дональд Трамп.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.