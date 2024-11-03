https://ria.ru/20241103/belka-1981639707.html

"Похитили и казнили". В США разгорелся предвыборный скандал из-за белки

"Похитили и казнили". В США разгорелся предвыборный скандал из-за белки - РИА Новости, 03.11.2024

"Похитили и казнили". В США разгорелся предвыборный скандал из-за белки

В американских СМИ и социальных сетях активно обсуждают изъятие популярной домашней белки Арахис у хозяина и усыпление животного в штате Нью-Йорк. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T03:50

2024-11-03T03:50

2024-11-03T09:36

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В американских СМИ и социальных сетях активно обсуждают изъятие популярной домашней белки Арахис у хозяина и усыпление животного в штате Нью-Йорк.Как сообщает агентство Associated Press, хозяин Арахиса Джек Лонго подобрал белку семь лет назад детенышем после того, как мать бельчонка сбила машина. Позднее мужчина создал в социальной сети Instagram* аккаунт животного, на который подписались более 500 тысяч пользователей. В среду сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк изъяли Арахиса и жившего у Лонго енота Фреда, после чего обоих животных усыпили в целях профилактики бешенства. В департаменте охраны природы сослались на неоднократные жалобы на незаконное содержание диких животных. По данным AP, в штате запрещено держать изъятых из природы зверей без особой лицензии."Превысившее полномочия государство похитило и казнило белку-сироту", — прокомментировал инцидент миллиардер Илон Маск в социальной сети X. В другом посте предприниматель также выразил мнение, что государству не следует вмешиваться в личные дела владельцев животных. При этом сторонники Республиканской партии США превратили вопрос об эвтаназии белки в политический из-за того, что штат Нью-Йорк традиционно считается оплотом Демократической партии. Так, актер Шон Магуайр раскритиковал демократическое правительство штата за недостаточное внимание к убийцам и грабителям. Сын кандидата в президенты Трампа Дональд Трамп-младший, в свою очередь, обвинил демократов в том, что они занимаются уничтожением домашних белок вместо борьбы с незаконной миграцией в США."Может быть, убийство Арахиса станет катализатором реальных изменений <...> в приоритетах нашего правительства", — заявил он.Усыпление белки уже стало превращаться в очередной элемент кампании Дональда Трампа накануне президентских выборов. В частности, Маск заявил, что кандидат спасет всех белок, а прореспубликанский политический обозреватель Робби Старбак пообещал, что партия выиграет выборы ради Арахиса.Выборы главы государства США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший американский лидер Дональд Трамп.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241024/beshenstvo-1979696675.html

https://ria.ru/20241020/koshki-1978984374.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, россия, нью-йорк (город), выборы президента сша — 2024