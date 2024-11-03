Эксперт рассказал, как провалы Байдена вредят Харрис на выборах
Эксперт Суслов: провалы Байдена по экономике и миграции вредят Харрис на выборах
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Провалы администрации президента США Джо Байдена по вопросам миграции, экономики, внешней политики и ценностей, вероятно, навредят шансам вице-президента и кандидата от демократов Камалы Харрис на выборах, сообщил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"Нелегальный миграционный поток в Соединенных Штатах при администрации Байдена стал беспрецедентен за всю историю Соединенных Штатов. Естественно, это главная слабость. И именно это одна из важнейших частей предвыборной кампании Дональда Трампа. И самое интересное, что в администрации Байдена за миграционную политику и политику стены отвечала как раз Камала Харрис. Это ее личный провал", - сказал Суслов.
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Он подчеркнул, что Харрис пытается снять с себя ответственность за сложившуюся ситуацию, однако республиканцы постоянно указывают на причастность вице-президента к миграционной катастрофе. Проблемы для Харрис, как считает Суслов, создадут и экономические трудности при Байдене и Харрис, в том числе достигнутый при них пик инфляции. Кроме этого, шансам вице-президента на выборах навредит политика нынешней администрации в области ценностей, полагает эксперт.
"Имею в виду всяческое не то что даже поощрение, а выпячивание прав меньшинств, прав трансгендеров, вся эта пост-неолиберальная политика... ЛГБТ-повестка*, трансгендерная повестка, разрешение легких наркотиков и прочее. В результате чего, во-первых, уровень жизни в Америке понизился, и в результате этого многие американские города стали просто неблагополучными местами, там неприятно находиться, потому что преступность возросла, огромное количество безработных, наркоманов", - пояснил он, отметив, что это оттолкнуло не только сторонников республиканцев, но и независимых избирателей.
Кроме этого, проблемой для Харрис с точки зрения поддержки избирателей выступит внешняя политика администрации Байдена, отметил эксперт. Он указал на бегство США из Афганистана, недовольство большинства демократов слишком лояльным отношением Белого дома к Израилю относительно конфликта в Газе.
"Ну и самое последнее. Большинство американцев все же склоняются к переговорному решению по Украине, нежели чем за бесконечное продолжение войны, а нынешняя политика администрации Байдена - это затягивание военного конфликта", - подчеркнул эксперт.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ