https://ria.ru/20241103/bayden-1981657326.html

Эксперт рассказал, как провалы Байдена вредят Харрис на выборах

Эксперт рассказал, как провалы Байдена вредят Харрис на выборах - РИА Новости, 03.11.2024

Эксперт рассказал, как провалы Байдена вредят Харрис на выборах

Провалы администрации президента США Джо Байдена по вопросам миграции, экономики, внешней политики и ценностей, вероятно, навредят шансам вице-президента и... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T09:41

2024-11-03T09:41

2024-11-03T09:41

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высшая школа экономики (вшэ)

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Провалы администрации президента США Джо Байдена по вопросам миграции, экономики, внешней политики и ценностей, вероятно, навредят шансам вице-президента и кандидата от демократов Камалы Харрис на выборах, сообщил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Нелегальный миграционный поток в Соединенных Штатах при администрации Байдена стал беспрецедентен за всю историю Соединенных Штатов. Естественно, это главная слабость. И именно это одна из важнейших частей предвыборной кампании Дональда Трампа. И самое интересное, что в администрации Байдена за миграционную политику и политику стены отвечала как раз Камала Харрис. Это ее личный провал", - сказал Суслов. Он подчеркнул, что Харрис пытается снять с себя ответственность за сложившуюся ситуацию, однако республиканцы постоянно указывают на причастность вице-президента к миграционной катастрофе. Проблемы для Харрис, как считает Суслов, создадут и экономические трудности при Байдене и Харрис, в том числе достигнутый при них пик инфляции. Кроме этого, шансам вице-президента на выборах навредит политика нынешней администрации в области ценностей, полагает эксперт. "Имею в виду всяческое не то что даже поощрение, а выпячивание прав меньшинств, прав трансгендеров, вся эта пост-неолиберальная политика... ЛГБТ-повестка*, трансгендерная повестка, разрешение легких наркотиков и прочее. В результате чего, во-первых, уровень жизни в Америке понизился, и в результате этого многие американские города стали просто неблагополучными местами, там неприятно находиться, потому что преступность возросла, огромное количество безработных, наркоманов", - пояснил он, отметив, что это оттолкнуло не только сторонников республиканцев, но и независимых избирателей. Кроме этого, проблемой для Харрис с точки зрения поддержки избирателей выступит внешняя политика администрации Байдена, отметил эксперт. Он указал на бегство США из Афганистана, недовольство большинства демократов слишком лояльным отношением Белого дома к Израилю относительно конфликта в Газе. "Ну и самое последнее. Большинство американцев все же склоняются к переговорному решению по Украине, нежели чем за бесконечное продолжение войны, а нынешняя политика администрации Байдена - это затягивание военного конфликта", - подчеркнул эксперт. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20240723/ssha-1961284943.html

https://ria.ru/20241103/bayden-1981643125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, америка, джо байден, камала харрис, дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ), выборы президента сша — 2024, в мире