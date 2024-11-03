Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как провалы Байдена вредят Харрис на выборах - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/bayden-1981657326.html
Эксперт рассказал, как провалы Байдена вредят Харрис на выборах
Эксперт рассказал, как провалы Байдена вредят Харрис на выборах - РИА Новости, 03.11.2024
Эксперт рассказал, как провалы Байдена вредят Харрис на выборах
Провалы администрации президента США Джо Байдена по вопросам миграции, экономики, внешней политики и ценностей, вероятно, навредят шансам вице-президента и... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T09:41
2024-11-03T09:41
сша
россия
америка
джо байден
камала харрис
дональд трамп
высшая школа экономики (вшэ)
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742974_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a4b7c314264cd560a42b2d84309801f2.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Провалы администрации президента США Джо Байдена по вопросам миграции, экономики, внешней политики и ценностей, вероятно, навредят шансам вице-президента и кандидата от демократов Камалы Харрис на выборах, сообщил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Нелегальный миграционный поток в Соединенных Штатах при администрации Байдена стал беспрецедентен за всю историю Соединенных Штатов. Естественно, это главная слабость. И именно это одна из важнейших частей предвыборной кампании Дональда Трампа. И самое интересное, что в администрации Байдена за миграционную политику и политику стены отвечала как раз Камала Харрис. Это ее личный провал", - сказал Суслов. Он подчеркнул, что Харрис пытается снять с себя ответственность за сложившуюся ситуацию, однако республиканцы постоянно указывают на причастность вице-президента к миграционной катастрофе. Проблемы для Харрис, как считает Суслов, создадут и экономические трудности при Байдене и Харрис, в том числе достигнутый при них пик инфляции. Кроме этого, шансам вице-президента на выборах навредит политика нынешней администрации в области ценностей, полагает эксперт. "Имею в виду всяческое не то что даже поощрение, а выпячивание прав меньшинств, прав трансгендеров, вся эта пост-неолиберальная политика... ЛГБТ-повестка*, трансгендерная повестка, разрешение легких наркотиков и прочее. В результате чего, во-первых, уровень жизни в Америке понизился, и в результате этого многие американские города стали просто неблагополучными местами, там неприятно находиться, потому что преступность возросла, огромное количество безработных, наркоманов", - пояснил он, отметив, что это оттолкнуло не только сторонников республиканцев, но и независимых избирателей. Кроме этого, проблемой для Харрис с точки зрения поддержки избирателей выступит внешняя политика администрации Байдена, отметил эксперт. Он указал на бегство США из Афганистана, недовольство большинства демократов слишком лояльным отношением Белого дома к Израилю относительно конфликта в Газе. "Ну и самое последнее. Большинство американцев все же склоняются к переговорному решению по Украине, нежели чем за бесконечное продолжение войны, а нынешняя политика администрации Байдена - это затягивание военного конфликта", - подчеркнул эксперт. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20240723/ssha-1961284943.html
https://ria.ru/20241103/bayden-1981643125.html
https://ria.ru/20241103/tramp-1981653818.html
сша
россия
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742974_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3823aabfcc8ff462827e2293374ab327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, америка, джо байден, камала харрис, дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ), выборы президента сша — 2024, в мире
США, Россия, Америка, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Высшая школа экономики (ВШЭ), Выборы президента США — 2024, В мире
Эксперт рассказал, как провалы Байдена вредят Харрис на выборах

Эксперт Суслов: провалы Байдена по экономике и миграции вредят Харрис на выборах

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Провалы администрации президента США Джо Байдена по вопросам миграции, экономики, внешней политики и ценностей, вероятно, навредят шансам вице-президента и кандидата от демократов Камалы Харрис на выборах, сообщил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"Нелегальный миграционный поток в Соединенных Штатах при администрации Байдена стал беспрецедентен за всю историю Соединенных Штатов. Естественно, это главная слабость. И именно это одна из важнейших частей предвыборной кампании Дональда Трампа. И самое интересное, что в администрации Байдена за миграционную политику и политику стены отвечала как раз Камала Харрис. Это ее личный провал", - сказал Суслов.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
"Есть весомый козырь". Чем опасен новый соперник Трампа
23 июля, 08:00
Он подчеркнул, что Харрис пытается снять с себя ответственность за сложившуюся ситуацию, однако республиканцы постоянно указывают на причастность вице-президента к миграционной катастрофе. Проблемы для Харрис, как считает Суслов, создадут и экономические трудности при Байдене и Харрис, в том числе достигнутый при них пик инфляции. Кроме этого, шансам вице-президента на выборах навредит политика нынешней администрации в области ценностей, полагает эксперт.
"Имею в виду всяческое не то что даже поощрение, а выпячивание прав меньшинств, прав трансгендеров, вся эта пост-неолиберальная политика... ЛГБТ-повестка*, трансгендерная повестка, разрешение легких наркотиков и прочее. В результате чего, во-первых, уровень жизни в Америке понизился, и в результате этого многие американские города стали просто неблагополучными местами, там неприятно находиться, потому что преступность возросла, огромное количество безработных, наркоманов", - пояснил он, отметив, что это оттолкнуло не только сторонников республиканцев, но и независимых избирателей.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
"Шлепнуть по заднице". Байден сделал странное заявление о Трампе
05:35
Кроме этого, проблемой для Харрис с точки зрения поддержки избирателей выступит внешняя политика администрации Байдена, отметил эксперт. Он указал на бегство США из Афганистана, недовольство большинства демократов слишком лояльным отношением Белого дома к Израилю относительно конфликта в Газе.
"Ну и самое последнее. Большинство американцев все же склоняются к переговорному решению по Украине, нежели чем за бесконечное продолжение войны, а нынешняя политика администрации Байдена - это затягивание военного конфликта", - подчеркнул эксперт.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Трамп опережает Харрис во всех колеблющихся штатах, показал опрос
09:04
 
СШАРоссияАмерикаДжо БайденКамала ХаррисДональд ТрампВысшая школа экономики (ВШЭ)Выборы президента США — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала