"Шлепнуть по заднице". Байден сделал странное заявление о Трампе
Байден сравнил Трампа и его сторонников с мачо, которых хочется отшлепать
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания назвал кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и его сторонников людьми, которых хочется игриво наказать.
Президент выступал в своем родном городе Скрэнтоне в ключевом штате для исхода президентской кампании.
"Есть одна вещь, которую хотят сделать Трамп и его республиканские друзья. Они хотят ввести большие налоговые льготы для богатых. Некоторые из вас могут подумать, что они какие-то мачо. Вот что я вам скажу. <...> Эти республиканцы, они, как те самые парни, которых хочется шлепнуть по заднице (в наказание. — Прим. ред.)", — заявил он.
Сторонники кандидата-республиканца, в свою очередь, неоднозначно восприняли слова Байдена. Так, миллиардер Илон Маск, один из ключевых союзников Трампа, усомнился в реальных намерениях действующего президента.
"Он <...> хочет потрогать меня за задницу", — посмеялся предприниматель в социальной сети X.
Ранее Байден уже спровоцировал скандал, назвав сторонников Трампа "отбросами" в одном из своих выступлений. Сам республиканец позднее устроил фотосессию в мусоровозе, чтобы попытаться использовать высказывание действующего президента в интересах своей избирательной кампании. Впоследствии американские СМИ сообщили, что пресс-служба Белого дома отредактировала стенограмму выступления Байдена. Свой комментарий он сделал после того, как на митинге Трампа комик Тони Хинчклифф назвал островную территорию США Пуэрто-Рико "плавучим островом отбросов". В свою очередь, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова Байдена были вырваны из контекста.