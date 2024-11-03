https://ria.ru/20241103/bayden-1981643125.html

"Шлепнуть по заднице". Байден сделал странное заявление о Трампе

"Шлепнуть по заднице". Байден сделал странное заявление о Трампе - РИА Новости, 03.11.2024

"Шлепнуть по заднице". Байден сделал странное заявление о Трампе

Действующий президент США Джо Байден во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания назвал кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T05:35

2024-11-03T05:35

2024-11-03T05:35

в мире

сша

пенсильвания

джо байден

дональд трамп

илон маск

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a3b67cbff4f7d8ed690720ff35ce100.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания назвал кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и его сторонников людьми, которых хочется игриво наказать.Президент выступал в своем родном городе Скрэнтоне в ключевом штате для исхода президентской кампании."Есть одна вещь, которую хотят сделать Трамп и его республиканские друзья. Они хотят ввести большие налоговые льготы для богатых. Некоторые из вас могут подумать, что они какие-то мачо. Вот что я вам скажу. <...> Эти республиканцы, они, как те самые парни, которых хочется шлепнуть по заднице (в наказание. — Прим. ред.)", — заявил он.Сторонники кандидата-республиканца, в свою очередь, неоднозначно восприняли слова Байдена. Так, миллиардер Илон Маск, один из ключевых союзников Трампа, усомнился в реальных намерениях действующего президента."Он <...> хочет потрогать меня за задницу", — посмеялся предприниматель в социальной сети X.Ранее Байден уже спровоцировал скандал, назвав сторонников Трампа "отбросами" в одном из своих выступлений. Сам республиканец позднее устроил фотосессию в мусоровозе, чтобы попытаться использовать высказывание действующего президента в интересах своей избирательной кампании. Впоследствии американские СМИ сообщили, что пресс-служба Белого дома отредактировала стенограмму выступления Байдена. Свой комментарий он сделал после того, как на митинге Трампа комик Тони Хинчклифф назвал островную территорию США Пуэрто-Рико "плавучим островом отбросов". В свою очередь, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова Байдена были вырваны из контекста.

https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241103/belka-1981639707.html

сша

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, пенсильвания, джо байден, дональд трамп, илон маск, выборы президента сша — 2024