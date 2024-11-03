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Суд не стал накладывать арест на счета JP Morgan Chase Bank - РИА Новости, 03.11.2024
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09:35 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/bank-1981656631.html
Суд не стал накладывать арест на счета JP Morgan Chase Bank
Суд не стал накладывать арест на счета JP Morgan Chase Bank - РИА Новости, 03.11.2024
Суд не стал накладывать арест на счета JP Morgan Chase Bank
Арбитражный суд Москвы не стал накладывать арест на счета крупного американского банка JP Morgan Chase Bank и его дочернего ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T09:35
2024-11-03T09:35
экономика
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россия
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы не стал накладывать арест на счета крупного американского банка JP Morgan Chase Bank и его дочернего ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" по иску банка "Открытие", который требует взыскать 5 миллионов долларов (более 482 миллионов рублей по текущему курсу), сказано в определении суда. "Открытие" просил арестовать счета, имущество и товарные знаки банка. Ходатайство он обосновал опасениями за возможность исполнения будущего решения на территории иностранного государства, а также указал, что ответчики стремятся вывести активы с территории РФ. Но суд не нашел подтверждений этим доводам. "Доводы, которыми истец обосновывает эти опасения, не отражают каких-либо фактов по данному вопросу, а представляют собой на данный момент субъективную оценку истца по вопросу добросовестности (недобросовестности) контрагента по спору и видение истцом на момент подачи иска фактических обстоятельств. Для принятия обеспечительных мер недостаточно только субъективного опасения лица о будущей невозможности или затруднительности исполнения судебного решения, наступления иных неблагоприятных последствий – для этого необходимо представить суду достаточные доказательства обоснованности таких опасений", - сказано в определении суда. Предварительное заседание по иску суд назначил на январь 2025 года. Основания исковых требований пока не приводятся. В конце 2022 года Банк России продал 100% акций банка "Открытие", проходившего в 2017-2019 годах санацию, банку ВТБ за 340 миллиардов рублей. Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" предоставляет финансовые и банковские услуги для юрлиц, включая открытие и ведение банковских счетов, конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, депозитарное обслуживание, торговое финансирование. Физлицам услуг не оказывает.
https://ria.ru/20241002/sud-1976015830.html
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7 495 645-6601
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60
353
60
экономика, москва, россия
Экономика, Москва, Россия
Суд не стал накладывать арест на счета JP Morgan Chase Bank

Суд не стал накладывать арест на счета JP Morgan Chase Bank и его дочки по иску

© Flickr / DragonFlyEye Банк JP Morgan Chase
Банк JP Morgan Chase - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Flickr / DragonFlyEye
Банк JP Morgan Chase . Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы не стал накладывать арест на счета крупного американского банка JP Morgan Chase Bank и его дочернего ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" по иску банка "Открытие", который требует взыскать 5 миллионов долларов (более 482 миллионов рублей по текущему курсу), сказано в определении суда.
"Открытие" просил арестовать счета, имущество и товарные знаки банка. Ходатайство он обосновал опасениями за возможность исполнения будущего решения на территории иностранного государства, а также указал, что ответчики стремятся вывести активы с территории РФ. Но суд не нашел подтверждений этим доводам.
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"Доводы, которыми истец обосновывает эти опасения, не отражают каких-либо фактов по данному вопросу, а представляют собой на данный момент субъективную оценку истца по вопросу добросовестности (недобросовестности) контрагента по спору и видение истцом на момент подачи иска фактических обстоятельств. Для принятия обеспечительных мер недостаточно только субъективного опасения лица о будущей невозможности или затруднительности исполнения судебного решения, наступления иных неблагоприятных последствий – для этого необходимо представить суду достаточные доказательства обоснованности таких опасений", - сказано в определении суда.
Предварительное заседание по иску суд назначил на январь 2025 года. Основания исковых требований пока не приводятся.
В конце 2022 года Банк России продал 100% акций банка "Открытие", проходившего в 2017-2019 годах санацию, банку ВТБ за 340 миллиардов рублей.
Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления.
"Дж.П. Морган Банк Интернешнл" предоставляет финансовые и банковские услуги для юрлиц, включая открытие и ведение банковских счетов, конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, депозитарное обслуживание, торговое финансирование. Физлицам услуг не оказывает.
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