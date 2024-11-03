https://ria.ru/20241103/bank-1981656631.html

Суд не стал накладывать арест на счета JP Morgan Chase Bank

Суд не стал накладывать арест на счета JP Morgan Chase Bank - РИА Новости, 03.11.2024

Суд не стал накладывать арест на счета JP Morgan Chase Bank

Арбитражный суд Москвы не стал накладывать арест на счета крупного американского банка JP Morgan Chase Bank и его дочернего ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T09:35

2024-11-03T09:35

2024-11-03T09:35

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы не стал накладывать арест на счета крупного американского банка JP Morgan Chase Bank и его дочернего ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" по иску банка "Открытие", который требует взыскать 5 миллионов долларов (более 482 миллионов рублей по текущему курсу), сказано в определении суда. "Открытие" просил арестовать счета, имущество и товарные знаки банка. Ходатайство он обосновал опасениями за возможность исполнения будущего решения на территории иностранного государства, а также указал, что ответчики стремятся вывести активы с территории РФ. Но суд не нашел подтверждений этим доводам. "Доводы, которыми истец обосновывает эти опасения, не отражают каких-либо фактов по данному вопросу, а представляют собой на данный момент субъективную оценку истца по вопросу добросовестности (недобросовестности) контрагента по спору и видение истцом на момент подачи иска фактических обстоятельств. Для принятия обеспечительных мер недостаточно только субъективного опасения лица о будущей невозможности или затруднительности исполнения судебного решения, наступления иных неблагоприятных последствий – для этого необходимо представить суду достаточные доказательства обоснованности таких опасений", - сказано в определении суда. Предварительное заседание по иску суд назначил на январь 2025 года. Основания исковых требований пока не приводятся. В конце 2022 года Банк России продал 100% акций банка "Открытие", проходившего в 2017-2019 годах санацию, банку ВТБ за 340 миллиардов рублей. Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" предоставляет финансовые и банковские услуги для юрлиц, включая открытие и ведение банковских счетов, конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, депозитарное обслуживание, торговое финансирование. Физлицам услуг не оказывает.

https://ria.ru/20241002/sud-1976015830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, россия