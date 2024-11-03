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Массовое ДТП произошло на 2-м Ленинградском путепроводе в Москве
Массовое ДТП произошло на 2-м Ленинградском путепроводе в Москве - РИА Новости, 03.11.2024
Массовое ДТП произошло на 2-м Ленинградском путепроводе в Москве
Движение затруднено на 2-м Ленинградском путепроводе в Москве из-за массового ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T06:35
2024-11-03T06:35
2024-11-03T06:35
москва
происшествия
дтп
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Движение затруднено на 2-м Ленинградском путепроводе в Москве из-за массового ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На 2-м Ленинградском путепроводе произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города. Движение на месте ДТП затруднено", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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москва, происшествия, дтп
Москва, Происшествия, ДТП
Массовое ДТП произошло на 2-м Ленинградском путепроводе в Москве
На 2-м Ленинградском путепроводе из-за массового ДТП затруднено движение