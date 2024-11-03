https://ria.ru/20241103/avtoavariya-1981645647.html

Массовое ДТП произошло на 2-м Ленинградском путепроводе в Москве

Массовое ДТП произошло на 2-м Ленинградском путепроводе в Москве - РИА Новости, 03.11.2024

Массовое ДТП произошло на 2-м Ленинградском путепроводе в Москве

Движение затруднено на 2-м Ленинградском путепроводе в Москве из-за массового ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T06:35

2024-11-03T06:35

2024-11-03T06:35

москва

происшествия

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:7:1936:1096_1920x0_80_0_0_f44df4e062e9976f4235852ea13f43d5.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Движение затруднено на 2-м Ленинградском путепроводе в Москве из-за массового ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На 2-м Ленинградском путепроводе произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города. Движение на месте ДТП затруднено", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20241103/mkad-1981642192.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, дтп