https://ria.ru/20241103/aviaugroza-1981708096.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 03.11.2024
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T16:46
2024-11-03T16:46
2024-11-03T16:47
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241102/tsentr-1981617254.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена авиаугроза