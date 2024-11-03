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В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 03.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 03.11.2024 (обновлено: 16:47 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/aviaugroza-1981708096.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 03.11.2024
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T16:46
2024-11-03T16:47
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!", - написал он в Telegram-канале.
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воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия
В Воронежской области объявили авиационную опасность

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена авиаугроза

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкВид на Кольцовскую улицу в Воронеже
Вид на Кольцовскую улицу в Воронеже - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в медиабанк
Вид на Кольцовскую улицу в Воронеже. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Россия
 
 
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