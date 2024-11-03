https://ria.ru/20241103/ataki-1981698497.html

В курской слободе при атаках украинских дронов пострадали три человека

В курской слободе при атаках украинских дронов пострадали три человека - РИА Новости, 03.11.2024

В курской слободе при атаках украинских дронов пострадали три человека

Три мирных жителя пострадали в курской слободе Белая в результате атак украинских дронов, люди госпитализированы, сообщил губернатор Курской области Алексей... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T15:30

2024-11-03T15:30

2024-11-03T15:31

специальная военная операция на украине

курская область

украина

вооруженные силы украины

происшествия

алексей смирнов (политик)

беловский район

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в курской слободе Белая в результате атак украинских дронов, люди госпитализированы, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов."Сегодня в слободе Белая Беловского района в результате атак украинскими дронами пострадало три мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь на месте, после чего госпитализировали в Курскую областную больницу", - написал он в своем Telegram-канале.Смирнов добавил, что повреждено также пять автомобилей и остекление одного из магазинов.

https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html

курская область

украина

беловский район

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Наталья Макарова

курская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия, алексей смирнов (политик) , беловский район