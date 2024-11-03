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В курской слободе при атаках украинских дронов пострадали три человека
В курской слободе при атаках украинских дронов пострадали три человека - РИА Новости, 03.11.2024
В курской слободе при атаках украинских дронов пострадали три человека
Три мирных жителя пострадали в курской слободе Белая в результате атак украинских дронов, люди госпитализированы, сообщил губернатор Курской области Алексей... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T15:30
2024-11-03T15:30
2024-11-03T15:31
специальная военная операция на украине
курская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
алексей смирнов (политик)
беловский район
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в курской слободе Белая в результате атак украинских дронов, люди госпитализированы, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов."Сегодня в слободе Белая Беловского района в результате атак украинскими дронами пострадало три мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь на месте, после чего госпитализировали в Курскую областную больницу", - написал он в своем Telegram-канале.Смирнов добавил, что повреждено также пять автомобилей и остекление одного из магазинов.
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В курской слободе при атаках украинских дронов пострадали три человека
Смирнов: в курской слободе Белая от атак дронов ВСУ пострадали три мирных жителя