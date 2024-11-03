https://ria.ru/20241103/ataka-1981703916.html

В Молдавии нейтрализовали хакерскую атаку на сайт, посвященный выборам

В Молдавии нейтрализовали хакерскую атаку на сайт, посвященный выборам - РИА Новости, 03.11.2024

В Молдавии нейтрализовали хакерскую атаку на сайт, посвященный выборам

Служба информационных технологий и кибербезопасности (STISC) Молдавии сообщила о нейтрализации хакерской атаки на посвященный выборам сайт voteaza.md ("Голосуй, РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T16:16

2024-11-03T16:16

2024-11-03T16:16

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КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Служба информационных технологий и кибербезопасности (STISC) Молдавии сообщила о нейтрализации хакерской атаки на посвященный выборам сайт voteaza.md ("Голосуй, Молдова"). "Сегодня утром сайт voteaza.md подвергся хакерской атаке, в результате которой серверы подверглись искусственной перегрузке через множественные одновременные запросы, пользователи столкнулись с задержками и сложностями при входе на сайт. Специалисты СТИСК оперативно обнаружили и нейтрализовали угрозу, при этом целостность данных не была нарушена", - отмечается в публикации на сайте структуры. STISC сообщает, что были введены дополнительные меры защиты и мониторинга для обеспечения стабильной работы избирательной информационной системы. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/yavka-1981690790.html

https://ria.ru/20241020/oppozitsiya-1978968126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, выборы в молдавии — 2024