https://ria.ru/20241103/antalja-1981684808.html
В Анталье заявили об отсутствии жалоб от россиян на "мощный вирус"
В Анталье заявили об отсутствии жалоб от россиян на "мощный вирус" - РИА Новости, 03.11.2024
В Анталье заявили об отсутствии жалоб от россиян на "мощный вирус"
Опрошенные корреспондентом РИА Новости отели в турецкой курортной Анталье заявили об отсутствии жалоб от российских туристов на заражение "мощным вирусом",... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T13:55
2024-11-03T13:55
2024-11-03T13:55
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АНКАРА, 3 ноя – РИА Новости. Опрошенные корреспондентом РИА Новости отели в турецкой курортной Анталье заявили об отсутствии жалоб от российских туристов на заражение "мощным вирусом", критической ситуации не наблюдается. Ранее Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости "мощным вирусом" на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на "мощный вирус" в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщали РИА Новости в муниципалитете. Минздрав Турции в заявлении РИА Новости опроверг сообщения ряда СМИ и Telegram-каналов о якобы массовом заражении российских туристов вирусной инфекцией в курортной Анталье. "Мы не получали жалоб (от российских туристов), никакой критической ситуации нет", - заявил РИА Новости представитель Akka Hotels в турецкой Анталье. Представитель отеля Lrs Port River в Сиде также опроверг распространяемые сообщения. "Никакой такой ситуации нет, мы всегда готовы принять российских туристов", - заявил он. Генконсульство РФ в Анталье ранее заявило РИА Новости, что, по данным профильных организаций Антальи, несмотря на ряд обращений туристов в лечебные учреждения региона с жалобами на высокую температуру и другие признаки инфекционного заболевания, массовой вспышки заболеваемости не наблюдается. По данным диппредставительства, местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах, и при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов. По телефону экстренной связи российского загранучреждения обращений по указанному вопросу не поступало. Вместе с тем, генконсульство России в Анталье продолжит отслеживать данную ситуацию и в случае необходимости предпринимать меры консульского реагирования.
https://ria.ru/20241102/turtsiya-1981480996.html
https://ria.ru/20241102/antalya-1981585946.html
https://ria.ru/20241102/turtsiya-1981612958.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анталья (провинция), россия, в мире, туризм
Туризм, Анталья (провинция), Россия, В мире, Туризм
В Анталье заявили об отсутствии жалоб от россиян на "мощный вирус"
Отели Антальи не получали жалоб от россиян на заражение "мощным вирусом"
АНКАРА, 3 ноя – РИА Новости. Опрошенные корреспондентом РИА Новости отели в турецкой курортной Анталье заявили об отсутствии жалоб от российских туристов на заражение "мощным вирусом", критической ситуации не наблюдается.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости "мощным вирусом" на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на "мощный вирус" в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщали РИА Новости в муниципалитете. Минздрав Турции в заявлении РИА Новости опроверг сообщения ряда СМИ и Telegram-каналов о якобы массовом заражении российских туристов вирусной инфекцией в курортной Анталье.
"Мы не получали жалоб (от российских туристов), никакой критической ситуации нет", - заявил РИА Новости представитель Akka Hotels в турецкой Анталье.
Представитель отеля Lrs Port River в Сиде также опроверг распространяемые сообщения.
"Никакой такой ситуации нет, мы всегда готовы принять российских туристов", - заявил он.
Генконсульство РФ в Анталье ранее заявило РИА Новости, что, по данным профильных организаций Антальи, несмотря на ряд обращений туристов в лечебные учреждения региона с жалобами на высокую температуру и другие признаки инфекционного заболевания, массовой вспышки заболеваемости не наблюдается.
По данным диппредставительства, местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах, и при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов.
По телефону экстренной связи российского загранучреждения обращений по указанному вопросу не поступало. Вместе с тем, генконсульство России
в Анталье продолжит отслеживать данную ситуацию и в случае необходимости предпринимать меры консульского реагирования.