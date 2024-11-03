https://ria.ru/20241103/antalja-1981684808.html

В Анталье заявили об отсутствии жалоб от россиян на "мощный вирус"

В Анталье заявили об отсутствии жалоб от россиян на "мощный вирус" - РИА Новости, 03.11.2024

В Анталье заявили об отсутствии жалоб от россиян на "мощный вирус"

Опрошенные корреспондентом РИА Новости отели в турецкой курортной Анталье заявили об отсутствии жалоб от российских туристов на заражение "мощным вирусом",... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T13:55

2024-11-03T13:55

2024-11-03T13:55

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АНКАРА, 3 ноя – РИА Новости. Опрошенные корреспондентом РИА Новости отели в турецкой курортной Анталье заявили об отсутствии жалоб от российских туристов на заражение "мощным вирусом", критической ситуации не наблюдается. Ранее Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости "мощным вирусом" на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на "мощный вирус" в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщали РИА Новости в муниципалитете. Минздрав Турции в заявлении РИА Новости опроверг сообщения ряда СМИ и Telegram-каналов о якобы массовом заражении российских туристов вирусной инфекцией в курортной Анталье. "Мы не получали жалоб (от российских туристов), никакой критической ситуации нет", - заявил РИА Новости представитель Akka Hotels в турецкой Анталье. Представитель отеля Lrs Port River в Сиде также опроверг распространяемые сообщения. "Никакой такой ситуации нет, мы всегда готовы принять российских туристов", - заявил он. Генконсульство РФ в Анталье ранее заявило РИА Новости, что, по данным профильных организаций Антальи, несмотря на ряд обращений туристов в лечебные учреждения региона с жалобами на высокую температуру и другие признаки инфекционного заболевания, массовой вспышки заболеваемости не наблюдается. По данным диппредставительства, местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах, и при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов. По телефону экстренной связи российского загранучреждения обращений по указанному вопросу не поступало. Вместе с тем, генконсульство России в Анталье продолжит отслеживать данную ситуацию и в случае необходимости предпринимать меры консульского реагирования.

https://ria.ru/20241102/turtsiya-1981480996.html

https://ria.ru/20241102/antalya-1981585946.html

https://ria.ru/20241102/turtsiya-1981612958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анталья (провинция), россия, в мире, туризм