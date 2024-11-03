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Словацкий альпинист сорвался с одной из высочайших вершин Непала - РИА Новости, 03.11.2024
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16:30 03.11.2024 (обновлено: 17:26 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/alpinist-1981706126.html
Словацкий альпинист сорвался с одной из высочайших вершин Непала
Словацкий альпинист сорвался с одной из высочайших вершин Непала - РИА Новости, 03.11.2024
Словацкий альпинист сорвался с одной из высочайших вершин Непала
Известный словацкий альпинист Ондрей Гусерка погиб во время спуска с одной из высочайших вершин Непала, сообщила Ассоциация альпинистов Словакии. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T16:30
2024-11-03T17:26
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БРАТИСЛАВА, 3 ноя - РИА Новости. Известный словацкий альпинист Ондрей Гусерка погиб во время спуска с одной из высочайших вершин Непала, сообщила Ассоциация альпинистов Словакии. Гусерка и чешский альпинист Марек Голечек 30 октября совершили восхождение на 7 234-метровую гималайскую вершину Лангтанг-Лирунг в Непале. "После первого успешного восхождения по восточной стороне вершины Лангтанг-Лирунг во время спуска Ондрей Гусерка сорвался в расщелину", - говорится в сообщении Ассоциации на официальной странице в социальной сети Facebook*.В информации уточняется, что инцидент произошел во время спуска, который альпинисты начали 31 октября, на опасном участке, где до сих пор сохраняются неблагоприятные погодные условия, которые не позволяют вертолету добраться к месту трагедии. "Семье, близким и друзьям предстоит смириться с тем, что Ондрея уже нет с нами", - добавили в объединении.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241008/alpinisty-1977024602.html
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непал, словакия, в мире
Непал, Словакия, В мире
Словацкий альпинист сорвался с одной из высочайших вершин Непала

Словацкий альпинист Гусерка погиб при спуске с одной из высочайших вершин Непала

© Фото : Ondrej HúserkaСловацкий альпинист Ондрей Гусерка
Словацкий альпинист Ондрей Гусерка - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : Ondrej Húserka
Словацкий альпинист Ондрей Гусерка. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 3 ноя - РИА Новости. Известный словацкий альпинист Ондрей Гусерка погиб во время спуска с одной из высочайших вершин Непала, сообщила Ассоциация альпинистов Словакии.
Гусерка и чешский альпинист Марек Голечек 30 октября совершили восхождение на 7 234-метровую гималайскую вершину Лангтанг-Лирунг в Непале.
«
"После первого успешного восхождения по восточной стороне вершины Лангтанг-Лирунг во время спуска Ондрей Гусерка сорвался в расщелину", - говорится в сообщении Ассоциации на официальной странице в социальной сети Facebook*.
В информации уточняется, что инцидент произошел во время спуска, который альпинисты начали 31 октября, на опасном участке, где до сих пор сохраняются неблагоприятные погодные условия, которые не позволяют вертолету добраться к месту трагедии.
"Семье, близким и друзьям предстоит смириться с тем, что Ондрея уже нет с нами", - добавили в объединении.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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