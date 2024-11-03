https://ria.ru/20241103/alpinist-1981706126.html

Словацкий альпинист сорвался с одной из высочайших вершин Непала

Словацкий альпинист сорвался с одной из высочайших вершин Непала - РИА Новости, 03.11.2024

Словацкий альпинист сорвался с одной из высочайших вершин Непала

Известный словацкий альпинист Ондрей Гусерка погиб во время спуска с одной из высочайших вершин Непала, сообщила Ассоциация альпинистов Словакии. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T16:30

2024-11-03T16:30

2024-11-03T17:26

непал

словакия

в мире

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БРАТИСЛАВА, 3 ноя - РИА Новости. Известный словацкий альпинист Ондрей Гусерка погиб во время спуска с одной из высочайших вершин Непала, сообщила Ассоциация альпинистов Словакии. Гусерка и чешский альпинист Марек Голечек 30 октября совершили восхождение на 7 234-метровую гималайскую вершину Лангтанг-Лирунг в Непале. "После первого успешного восхождения по восточной стороне вершины Лангтанг-Лирунг во время спуска Ондрей Гусерка сорвался в расщелину", - говорится в сообщении Ассоциации на официальной странице в социальной сети Facebook*.В информации уточняется, что инцидент произошел во время спуска, который альпинисты начали 31 октября, на опасном участке, где до сих пор сохраняются неблагоприятные погодные условия, которые не позволяют вертолету добраться к месту трагедии. "Семье, близким и друзьям предстоит смириться с тем, что Ондрея уже нет с нами", - добавили в объединении.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241008/alpinisty-1977024602.html

непал

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

непал, словакия, в мире