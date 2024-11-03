https://ria.ru/20241103/aktsiya-1981631048.html

В России началась ежегодная акция "Ночь искусств"

В России началась ежегодная акция "Ночь искусств" - РИА Новости, 03.11.2024

В России началась ежегодная акция "Ночь искусств"

Ежегодная акция "Ночь искусств" пройдет во всех регионах России 3 и 4 ноября, в этом году мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T00:28

2024-11-03T00:28

2024-11-03T00:28

справки

россия

вяземский

мексика

игорь бутман

святослав рихтер

музей кино

акция "ночь искусств"

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Ежегодная акция "Ночь искусств" пройдет во всех регионах России 3 и 4 ноября, в этом году мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом "Россия объединяет". Московский театр "Современник" в рамках всероссийской акции "Ночь искусств" проведет 3 ноября экскурсию "Театр: хочу все знать". В программу входит визит в музей театра, осмотр декораций и сценических костюмов, рассказ о секретах театрального грима, знакомство с закулисным пространством. Пушкинский музей откроет вход в мемориальную квартиру Святослава Рихтера 3 и 4 ноября по бесплатным билетам с 12.00 до 20.00. В Музее МХАТ в 16.00 3 ноября на постоянной экспозиции пройдет лекция "А.П. Чехов и О.Л. Книппер-Чехова. Мистический муж, мистическая жена" от Марии Полкановой, ведущего специалиста выставочного отдела музея. А в Доме-музее Станиславского гости акции смогут посетить спектакль "Онегин и Татьяна. Они были молоды, как и мы" в 19.00, после чего в 20.30 заведующая Домом-музеем Анаит Овчинникова прочитает лекцию "Театральный роман" в Онегинском зале. Четвертого ноября в музее-заповеднике "Остафьево"-"Русский Парнас" состоится бесплатная экскурсия по выставке "Дворянское воспитание", где расскажут о мире дворянского детства. Гости экскурсии узнают об особенностях воспитания детей в семьях российских аристократов в XVIII–XIX веках, а также услышат любопытные истории о детских и отроческих годах Вяземского, Голицына, Шереметева, Юсупова и других. В Библиотеке иностранной литературы древнегреческие музы представят свою программу: Терпсихора откроет двери в мир латиноамериканских танцев, Клио расскажет все тайны истории и литературы, а Мельпомена придет с Шекспиром. В сопровождении Гефеста гости отправятся в типографию XV столетия, мастерскую миниатюриста и почувствуют себя в роли создателя редкого книжного издания XVII века. Покровитель искусств Аполлон представит литературно-музыкальную программу "Нет, я не Байрон". Старт всероссийской акции "Ночь искусств" в Музее музыки начнется с выступления Концертного духового оркестра Детской музыкальной школы имени Михаила Иннокентьевича Табакова. Как сообщалось на сайте мэра и правительства столицы, в рамках ежегодной акции "Ночь искусств" для жителей и гостей столицы подготовили более 300 мероприятий, программа объединит больше 200 культурных и общественных пространств. Так, в здании Рижского вокзала в 20.30 выступит пианист-неоромантик Никола Мельников в сопровождении оркестра. В 22.30 там состоится шоу композитора и вокалиста Леонида Овруцкого. Оба отделения объединит космическая тематика. Участники Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана и приглашенные гости выступят в рамках "Ночи искусств" на борту теплохода. Во время прогулки по Москве-реке они отметят 25-летие оркестра. Всего планируется три сеанса: в 18.00, 20.00 и 22.00. Лекции, театральный перформанс, кинопоказ и выставка пройдут 3 ноября в ходе "Ночи искусств" в центре "Зотов". В Театре на Трубной артисты труппы проведут ночную экскурсию "Мифы дома на Трубе" и расскажут о событиях, которые происходили в этом здании в XIX веке. Мероприятия в рамках акции пройдут и на ВДНХ. Так, 3 ноября в центре "Космонавтика и авиация" откроется выставочный проект в формате иммерсивного путешествия "За гранью фантастики". Еще там состоятся тематические экскурсии "Огни ВДНХ". Одной из центральной площадок, посвященных кинематографу, на ВДНХ станет Музей кино. В воскресенье вход на выставки, интерактивные программы и лекции там будет бесплатным. Два спецпоказа пройдут в Музее кино на тему копродукции, посетители увидят фильмы "Да здравствует Мексика!" и "Великий воин Албании Скандерберг".

https://ria.ru/20241102/lektsii-1981489947.html

https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980743422.html

https://ria.ru/20241028/vystavka-1980527321.html

россия

вяземский

мексика

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справки, россия, вяземский, мексика, игорь бутман, святослав рихтер, музей кино, акция "ночь искусств"