https://ria.ru/20241103/afganistan-1981688548.html

В Афганистане опровергли сообщения о репрессиях против СМИ

В Афганистане опровергли сообщения о репрессиях против СМИ - РИА Новости, 03.11.2024

В Афганистане опровергли сообщения о репрессиях против СМИ

Министерство информации и культуры Афганистана опровергло данные местных правозащитников о репрессиях властей против представителей СМИ. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T14:26

2024-11-03T14:26

2024-11-03T14:26

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Министерство информации и культуры Афганистана опровергло данные местных правозащитников о репрессиях властей против представителей СМИ. Как сообщила в воскресенье афганская радиостанция Salam Watandar, пресс-секретарь министерства Хабиб Гафран заявил представителям средств массовой информации в Кабуле, что за последние три года случаев репрессий или насилия против журналистов отмечено не было, а арест некоторых из них органами безопасности не был связан с их профессиональной деятельностью. "Заявления о насилии в отношении журналистов, распространяемые различными источниками, не соответствуют действительности, потому что такой ситуации в реальности нет. Они пытаются пристегнуть к журналистике даже те случаи, происходящие с представителям СМИ, которые выходят за рамки их профессиональной деятельности, или когда у журналистов возникают проблемы с безопасностью, в которые вмешивается правительство", - цитирует слова Гафрана радиостанция. Как сообщила в интервью Salam Watandar работающая в Кабуле афганская фотожурналистка Залиха Ахмади, работники СМИ уже более двух десятилетий сталкиваются с серьезными проблемами, в том числе с насилием и домогательствами. "Последние два десятилетия ситуация, к сожалению, была несправедливой по отношению к журналистам. Мы видели, как в этот период журналисты в стране по разным причинам погибали, подвергались пыткам и преследованиям, но надлежащего ответа на эти преступления мы так и не дождались", - заявила Ахмади. Ранее афганская правозащитная организация Центр афганской журналистики (Afghanistan Journalists center - AFJC) призвала власти страны предпринять решительные действия для привлечения к ответственности виновных за преступления против журналистов, прекратить репрессии в отношении сотрудников СМИ и отменить нормативные акты, которые неоправданно ограничивают свободу средств массовой информации. По данным AFJC, с 2001 года по настоящее время в Афганистане погибло по меньшей мере 128 журналистов и работников средств массовой информации, в том числе 20 женщин.

https://ria.ru/20241013/afganistan-1977816283.html

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