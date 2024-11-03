https://ria.ru/20241103/afganistan-1981654945.html

В Афганистане правозащитники призвали прекратить репрессии против СМИ

В Афганистане правозащитники призвали прекратить репрессии против СМИ - РИА Новости, 03.11.2024

В Афганистане правозащитники призвали прекратить репрессии против СМИ

Афганская правозащитная организация Центр афганской журналистики (Afghanistan Journalists center - AFJC) призвала власти Исламского эмирата предпринять... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T09:20

2024-11-03T09:20

2024-11-03T09:20

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Афганская правозащитная организация Центр афганской журналистики (Afghanistan Journalists center - AFJC) призвала власти Исламского эмирата предпринять решительные действия для привлечения к ответственности виновных за преступления против журналистов, прекратить репрессии в отношении сотрудников СМИ и отменить нормативные акты, которые неоправданно ограничивают свободу средств массовой информации. В официальном заявлении AFJC по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов говорится, что за последние два десятилетия более 120 журналистов и работников средств массовой информации были убиты в Афганистане, однако культура царящей безнаказанности позволила подавляющему большинству этих случаев остаться нераскрытыми. "С 2001 года в Афганистане погибло по меньшей мере 128 журналистов и работников средств массовой информации, в том числе 20 женщин. Вызывает тревогу тот факт, что в девяти из десяти случаев преступники остаются на свободе. Ситуация усугубилась беспрецедентными ограничениями в отношении средств массовой информации и журналистов, особенно после прихода к власти движения "Талибан"* 15 августа 2021 года", - говорится в заявлении организации. По данным AFJC, за последние три года он задокументировал 447 случаев нарушения прав журналистов, включая три убийства, многочисленные угрозы, акты насилия, а также более 220 случаев произвольных арестов. "Эта усиливающаяся тенденция репрессий представляет серьезную угрозу фундаментальным принципам свободы выражения мнений и публичного дискурса в Афганистане", - говорится в документе. AFJC утверждает, что преобладающая культура безнаказанности в сочетании с растущими угрозами и ограничениями в отношении журналистов будет иметь катастрофические последствия для афганского общества и его развития. "В этот день мы призываем власти движения "Талибан"* предпринять решительные действия для привлечения к ответственности виновных за преступления против журналистов, прекратить все репрессивные меры в отношении сотрудников СМИ и отменить нормативные акты, которые неоправданно ограничивают свободу СМИ", - говорится в заявлении Центра. Ежегодно 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Памятная дата была провозглашена в декабре 2013 года Генеральной Ассамблеей ООН в память о двух французских журналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 года.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20241006/afganistan-1976584230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афганистан, мали, талибан, оон