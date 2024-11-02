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Глава Росгвардии посетил командный пункт в Курской области
Глава Росгвардии посетил командный пункт в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024
Глава Росгвардии посетил командный пункт в Курской области
Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск в Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T08:34
2024-11-02T08:34
2024-11-02T10:48
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск в Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства."Глава ведомства заслушал доклад командующего группировкой Героя России генерал-лейтенанта Вячеслава Пыткова о сложившейся обстановке в зоне ответственности, ходе выполнения боевых задач и мерах по уничтожению вторгшихся в Курскую область боевиков ВСУ", — говорится в публикации.Кроме того, директор Росгвардии встретился с командирами спецназа и проинспектировал условия размещения личного состава. Также Золотов поблагодарил военнослужащих от имени Верховного главнокомандующего и от себя лично за мужество и профессионализм.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
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Глава Росгвардии Золотов в командном пункте группировки войск в Курской области
«Привез слова благодарности от верховного главнокомандующего»
Глава Росгвардии Золотов посетил командный пункт группировки войск ведомства в Курской области, побывал в боевых порядках подразделений, пообщался с бойцами и командирами.
2024-11-02T08:34
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безопасность, курская область, россия, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
Глава Росгвардии посетил командный пункт в Курской области
Золотов посетил командный пункт группировки войск в Курской области