https://ria.ru/20241102/zolotov-1981468714.html

Глава Росгвардии посетил командный пункт в Курской области

Глава Росгвардии посетил командный пункт в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024

Глава Росгвардии посетил командный пункт в Курской области

Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск в Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:34

2024-11-02T08:34

2024-11-02T10:48

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

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виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск в Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства."Глава ведомства заслушал доклад командующего группировкой Героя России генерал-лейтенанта Вячеслава Пыткова о сложившейся обстановке в зоне ответственности, ходе выполнения боевых задач и мерах по уничтожению вторгшихся в Курскую область боевиков ВСУ", — говорится в публикации.Кроме того, директор Росгвардии встретился с командирами спецназа и проинспектировал условия размещения личного состава. Также Золотов поблагодарил военнослужащих от имени Верховного главнокомандующего и от себя лично за мужество и профессионализм.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

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Глава Росгвардии Золотов в командном пункте группировки войск в Курской области «Привез слова благодарности от верховного главнокомандующего» Глава Росгвардии Золотов посетил командный пункт группировки войск ведомства в Курской области, побывал в боевых порядках подразделений, пообщался с бойцами и командирами. 2024-11-02T08:34 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, курская область, россия, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины