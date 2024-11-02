Рейтинг@Mail.ru
Глава Росгвардии посетил командный пункт в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 02.11.2024 (обновлено: 10:48 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/zolotov-1981468714.html
Глава Росгвардии посетил командный пункт в Курской области
Глава Росгвардии посетил командный пункт в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024
Глава Росгвардии посетил командный пункт в Курской области
Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск в Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T08:34
2024-11-02T10:48
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981469763_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_772ce36f66f3cc9e25ccb94792d1ef00.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск в Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства."Глава ведомства заслушал доклад командующего группировкой Героя России генерал-лейтенанта Вячеслава Пыткова о сложившейся обстановке в зоне ответственности, ходе выполнения боевых задач и мерах по уничтожению вторгшихся в Курскую область боевиков ВСУ", — говорится в публикации.Кроме того, директор Росгвардии встретился с командирами спецназа и проинспектировал условия размещения личного состава. Также Золотов поблагодарил военнослужащих от имени Верховного главнокомандующего и от себя лично за мужество и профессионализм.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Глава Росгвардии Золотов в командном пункте группировки войск в Курской области
«Привез слова благодарности от верховного главнокомандующего» Глава Росгвардии Золотов посетил командный пункт группировки войск ведомства в Курской области, побывал в боевых порядках подразделений, пообщался с бойцами и командирами.
2024-11-02T08:34
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981469763_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8ea2732c41907ac479715258bfc2f2a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, россия, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
Глава Росгвардии посетил командный пункт в Курской области

Золотов посетил командный пункт группировки войск в Курской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск в Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.
"Глава ведомства заслушал доклад командующего группировкой Героя России генерал-лейтенанта Вячеслава Пыткова о сложившейся обстановке в зоне ответственности, ходе выполнения боевых задач и мерах по уничтожению вторгшихся в Курскую область боевиков ВСУ", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Запад потерпел поражение от России в Курской области
31 октября, 08:00
Кроме того, директор Росгвардии встретился с командирами спецназа и проинспектировал условия размещения личного состава.
Также Золотов поблагодарил военнослужащих от имени Верховного главнокомандующего и от себя лично за мужество и профессионализм.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияВиктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала