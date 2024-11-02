https://ria.ru/20241102/yugra-1981477525.html

Югра поддерживает развитие литературы коренных народов Севера

Югра поддерживает развитие литературы коренных народов Севера - РИА Новости, 02.11.2024

Югра поддерживает развитие литературы коренных народов Севера

Ханты-Мансийский автономный округ содействует развитию литературы, языков и культуры, укреплению культурных связей и сохранению этнической идентичности... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T09:31

2024-11-02T09:31

2024-11-02T11:58

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общество

север

ханты-мансийский автономный округ

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ТЮМЕНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ содействует развитию литературы, языков и культуры, укреплению культурных связей и сохранению этнической идентичности финно-угорских народов, сообщается на сайте окружного правительства. "Состоялось пленарное заседание с участием (замгубернатора ХМАО) Елены Майер. В своём приветственном слове она обозначила важность системного подхода по поддержке, взращиванию и повышению профессионального мастерства литераторов Югры, в том числе среди коренных народов Севера. В числе таких механизмов – грантовая поддержка, премии губернатора в области литературы, премии правительства Югры по поддержке родного языка", - говорится в сообщении. Майер на конференции финно-угорских писателей отметила, что в округе планируют усилить работу по издательской деятельности, которая также реализуется через грантовую поддержку. Она подчеркнула, что ряд мероприятий по поддержке проводится в рамках Года родного языка Югры. Майер выразила уверенность, что работа конференции позволит получить значимые результаты и сформировать новые творческие связи. В рамках конференции в округе открыли книжную выставку "Югорика", провели творческие встречи с писателями, наградили победителей конкурса "Югорская книга – 2024", который в 2024 году расширил географию на финно-угорские территории России. Значимым событием деловой программы стала региональная конференция "Чтение в Югре", посвящённая сохранению национальной литературы. Большая часть событий конференции транслировалась в прямом эфире и была открыта для всех жителей и гостей Югры. Вторая Всероссийская конференция финно-угорских писателей с международным участием прошла в Ханты-Мансийске с 29 октября по 1 ноября. В течение четырех дней около 200 литераторов, переводчиков, этноблогеров, представителей науки в сфере литературоведения, языкознания и этнографии, книгоиздания, сотрудников библиотек обсуждали комплекс актуальных вопросов в сфере сохранения финно-угорской литературы, говорили о её значении в сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей народов России, оценивали состояние и перспективы развития книгоиздания в Югре и на финно-угорских территориях РФ. Конференция организована правительством Югры согласно плану основных мероприятий по проведению в 2022–2032 годах в РФ Международного десятилетия языков коренных народов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, литература, культура, общество, север, ханты-мансийский автономный округ