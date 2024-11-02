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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 02.11.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Взрывы прогремели в субботу вечером в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV". РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T21:17

2024-11-02T21:17

2024-11-02T21:17

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу вечером в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 21.09 мск воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях. "Взрывы слышны в Сумах", - говорится в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина, россия, киев, в мире