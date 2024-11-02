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Пострадавшим в Курской области направят более 48 миллионов рублей - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:59 02.11.2024 (обновлено: 22:11 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/vyplaty-1981622322.html
Пострадавшим в Курской области направят более 48 миллионов рублей
Пострадавшим в Курской области направят более 48 миллионов рублей - РИА Новости, 02.11.2024
Пострадавшим в Курской области направят более 48 миллионов рублей
Правительство России направит более 48 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в результате действий вооруженных сил Украины в Курской области, говорится в... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T21:59
2024-11-02T22:11
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство России направит более 48 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в результате действий вооруженных сил Украины в Курской области, говорится в распоряжении кабмина."Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области бюджетные ассигнования в размере до 48 360 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам", - сказано в тексте распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Согласно распоряжению, ﻿правительству Курской области необходимо представить в МЧС России списки граждан, нуждающихся в получении единовременной материальной помощи.Контроль за эффективным расходованием бюджетных ассигнований будет осуществлять МЧС РФ.
https://ria.ru/20241031/bilayn-1980924607.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Михаил Мишустин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Пострадавшим в Курской области направят более 48 миллионов рублей

На выплаты пострадавшим в Курской области направят более 48 миллионов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство России направит более 48 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в результате действий вооруженных сил Украины в Курской области, говорится в распоряжении кабмина.
"Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области бюджетные ассигнования в размере до 48 360 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам", - сказано в тексте распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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Согласно распоряжению, ﻿правительству Курской области необходимо представить в МЧС России списки граждан, нуждающихся в получении единовременной материальной помощи.
Контроль за эффективным расходованием бюджетных ассигнований будет осуществлять МЧС РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМихаил МишустинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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