https://ria.ru/20241102/vyplaty-1981622322.html

Пострадавшим в Курской области направят более 48 миллионов рублей

Пострадавшим в Курской области направят более 48 миллионов рублей - РИА Новости, 02.11.2024

Пострадавшим в Курской области направят более 48 миллионов рублей

Правительство России направит более 48 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в результате действий вооруженных сил Украины в Курской области, говорится в... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T21:59

2024-11-02T21:59

2024-11-02T22:11

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

михаил мишустин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972227176_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_e3fc1c23e2530410f8bdcfb99e450178.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство России направит более 48 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в результате действий вооруженных сил Украины в Курской области, говорится в распоряжении кабмина."Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области бюджетные ассигнования в размере до 48 360 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам", - сказано в тексте распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Согласно распоряжению, ﻿правительству Курской области необходимо представить в МЧС России списки граждан, нуждающихся в получении единовременной материальной помощи.Контроль за эффективным расходованием бюджетных ассигнований будет осуществлять МЧС РФ.

https://ria.ru/20241031/bilayn-1980924607.html

https://ria.ru/20241026/pomosch-1980212292.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество