https://ria.ru/20241102/vsu-1981457870.html

"Бороться с режимом". СМИ раскрыли, что происходит в рядах ВСУ

"Бороться с режимом". СМИ раскрыли, что происходит в рядах ВСУ - РИА Новости, 02.11.2024

"Бороться с режимом". СМИ раскрыли, что происходит в рядах ВСУ

Украинцы не верят в победу над Россией и активно переходят на ее сторону, заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T04:15

2024-11-02T04:15

2024-11-02T04:17

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Украинцы не верят в победу над Россией и активно переходят на ее сторону, заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для портала infoBRICS."Отсутствие веры в победу не только заставляет украинцев дезертировать, но и побуждает многих из них переходить на сторону России — сдаваться в плен, вступать в ряды российской армии и возвращаться на фронт, чтобы бороться с режимом, который ведет страну к гуманитарной катастрофе", — отметил он.По словам Лейроса, Киеву не удается убедить население в том, что Украина стоит того, чтобы рисковать ради нее жизнью. Кризис охватил страну не только на военно-политическом, но и на психологическом уровне, подчеркнул эксперт.При этом, как заметил аналитик, киевский режим предпочитает реагировать на недовольство граждан еще большим ужесточением режима мобилизации."Интересно, что ни Украина, ни НАТО не в состоянии понять, что такая безответственная политика лишь приближает поражение. <...> В будущем этот кризис неизбежно обострится и вызовет бурную ответную реакцию: солдаты и их родственники будут сопротивляться диктатуре Владимира Зеленского", — заключил Лейрос.В прошлом году в составе российской армии появился батальон имени Богдана Хмельницкого — первое подразделение, состоящее из бывших украинских военнопленных, принесших присягу России. Подразделение поступило на службу в состав оперативно-боевого тактического формирования "Каскад". По словам члена совета организации "Офицеры России" Андрея Фокина, добровольцы батальона имени Богдана Хмельницкого доказали преданность российской присяге на самых опасных участках фронта.Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила в интервью изданию Новости.LIVE, что число дезертировавших солдат ВСУ уже превысило 100 тысяч человек. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко, в свою очередь, ранее сообщал о возбуждении более 80 тысяч уголовных дел за самовольное оставление воинской части.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981409921.html

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